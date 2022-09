Combat éliminatoire annulé : Jean Pascal dans le néant

Pascal (36-6-1, 20 K.-O.) a appris mercredi matin que son adversaire pressenti, le Britannique d’origine ghanéenne Joshua Buatsi (16-0, 13 K.-O.), avait décidé de se désister. Les espoirs du Québécois d'être le premier en lice pour le titre que détient Artur Beterbiev (18-0, 18 K.-O.) sont freinés.

Selon les informations disponibles, le clan Buatsi a pris cette décision parce que Jean Pascal aurait refusé de s’engager par écrit à se soumettre à des tests administrés par l’Agence mondiale antidopage (AMA). Pascal nie tout en bloc.

Buatsi sait que j'ai fourni mes documents à l'AMA la semaine dernière. Nous attendions que son clan nous envoie le contrat du combat dûment signé. Mais au dernier moment, ils ont demandé à ce que l'obligation de tests soit inscrite au contrat. Ça fait un bout de temps qu'ils menaçaient de tout laisser tomber. Ils se sont servis de ça comme excuse , a dit Pascal, joint au terme d'une séance d'entraînement par Radio-Canada Sports.

Le duel devait se tenir à Londres quelque part entre le 20 novembre et le 5 décembre prochain. Mais à présent que Buatsi n'est plus dans le portrait, d'autres options sont à l'étude. L'Angleterre, l'Allemagne et même le Québec sont considérés. Pour que Pascal revienne se battre ici, il ne voudrait rien de moins que d'être la tête d'affiche de la soirée.

« Pas question d'être en demi-finale pour Steven Butler comme me l'a proposé Camille Estephan. Ce serait un manque de respect pour ce que j'ai accompli. Pas plus que j'accepterais de boxer en soutien à la carte de Kim Clavel. Sauf le respect que je dois à Kim, la boxe féminine n'est pas encore au niveau de la boxe masculine. Ça viendra peut-être, mais ce n'est pas encore le cas. » — Une citation de Jean Pascal, boxeur professionnel, olympien et ex-champion du monde

Camille Estephan a cependant tempéré les propos de Pascal en soirée, mercredi. Dans un échange de messages, le promoteur a affirmé que ni moi, ni personne de mon équipe n'a parlé à Jean Pascal depuis des années , et qu'il ne lui a donc pas offert de boxer en demi-finale d'un combat de Steven Butler dernièrement.

Déjà, plusieurs médias laissent entendre qu’un remplaçant avait été trouvé afin d’aller de l’avant avec ce combat éliminatoire. Il s’agit de l’Allemand de 24 ans, Michael Effert (11-1. 4 K.-O.). Il est maintenant 3e derrière Pascal et Buatsi selon le plus récent classement de l'IBF.

Effert s'est montré intéressé. C'est presque un cadeau pour moi parce qu'il est certainement moins fort que Buatsi , a ajouté Pascal, tout en précisant que si Effert renonçait à son tour, le prochain sur la liste serait nul autre que Joe Smith, à qui Beterbiev a ravi la ceinture WBA en juin, au Madison Square Garden.

Effert a remporté ses cinq derniers duels, mais n’a boxé qu’à deux reprises hors des frontières de son pays.

En attendant confirmation de la part des promoteurs Frank Warren (Royaume-Uni) et Lou DiBella (États-Unis), on peut se rappeler que Jean Pascal avait été dépouillé de son titre WBA et suspendu pour six mois après avoir échoué à un test à l’approche du combat revanche qu’il devait livrer à Miami, en juin 2021, face au Suédois Badou Jack.

Depuis, Pascal a vaincu le Chinois Fanlong Meng par décision unanime en mai dernier, en Floride.