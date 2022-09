Suspendu par la NBA, Robert Sarver amorce le processus de vente des Suns

Robert Sarver a déclaré qu'il a enclenché le processus de mise en vente des Suns et du Mercury de Phoenix, une décision qui survient seulement huit jours après qu'il eut été suspendu par la NBA et la WNBA et mis à l'amende pour 10 millions de dollars en raison d’incidents à caractère raciste, misogyne et hostile sur les lieux de travail.

Sarver a annoncé son intention mercredi, en déclarant que vendre ces concessions était la meilleure décision à prendre pour la suite des choses .

J'espérais que la suspension d'un an du commissaire (Adam Silver) me donnerait le temps de réfléchir, de faire amende honorable et d'éloigner mes équipes et les amateurs que j'adore de cette controverse personnelle , a-t-il écrit dans un communiqué.

Mais dans notre climat impitoyable actuel, il est devenu douloureusement clair que ce n'est plus possible, que tout ce que j'ai fait de bien, ou que je pourrais encore faire, est terni par des choses que j'ai dites dans le passé. Pour ces raisons, je commence le processus de recherche d'acheteurs pour les Suns et le Mercury , a-t-il ajouté.

L'homme d'affaires américain avait acheté les deux équipes en juillet 2004. Il n'est pas l'unique propriétaire, mais il est l'actionnaire majoritaire. La valeur de la franchise a été évaluée à 1,8 milliard de dollars américains, par Forbes, l'an dernier.

Le principal actionnaire minoritaire de la franchise, Jahm Najafi, avait réclamé son départ jeudi dernier.

Le fait que Robert Sarver "possède" l’équipe ne lui donne pas le droit de traiter les gens autrement que le ferait tout autre dirigeant, avait écrit M. Najafi. Conclure que son statut de propriétaire de l’équipe le rend apte à la diriger, c’est oublier que les équipes de la NBA appartiennent aux collectivités qu’elles doivent servir. Les investisseurs n’en assurent que la garde temporaire.

De nombreuses vedettes de la NBA, dont Chris Paul, vétéran des Suns, et LeBron James, des Lakers de Los Angeles, avaient jugé la pénalité infligée à Sarver insuffisante et avaient critiqué la clémence de la NBA à son égard, huit ans après l'affaire Donald Sterling, qui avait été forcé de vendre les Clippers de Los Angeles, aussi pour des commentaires racistes.