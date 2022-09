En Australie, les basketteuses canadiennes veulent oublier la déception de Tokyo

L'équipe canadienne de basketball féminin est arrivée à Tokyo l'an dernier pour les Jeux olympiques avec de lourdes attentes. Après avoir atteint les quarts de finale aux deux JO précédents, et classées 4es au monde, un podium semblait à leur portée. Elles ont terminé au 9e rang et un an plus tard, elle s'amène en Australie pour la Coupe du monde avec une formation renouvelée, et des attentes plus modestes.

Vous ne savez pas à quel point je ne veux plus rien savoir du mot "attentes" et pas seulement à propos du Japon, a dit la vétérane ailière du Lynx du Minnesota dans la WNBA Natalie Achonwa. Il y a plusieurs années, une de mes coéquipières dans la WNBA, Marissa Coleman, m'a dit que quand on reste accroché trop fort à une chose, on risque de suffoquer.

Et je pense qu'on était tellement concentrées à gagner une médaille et à se tenir debout sur le podium olympique, que nous étions trop nerveuses pendant les matchs, a-t-elle poursuivi. Le "processus" est mon mot cette fois. S'engager dans le processus, se concentrer sur le processus, apprécier le processus a été mon objectif.

Le Canada amorce son tournoi dans la nuit de mercredi à jeudi contre la Serbie. La même équipe qu'elles avaient affrontée dans le premier match aux Jeux olympiques. Une mince victoire de 72-68 qui a ultimement privé les Canadiennes d'une présence dans les quarts de finale.

Comme les Canadiennes avec Miranda Ayim et Kim Gaucher, les Serbes ont vu plusieurs de leurs joueuses d'expérience prendre leur retraite internationale après leur défaite contre la France dans le match pour la médaille de bronze. Sonja Vasic et Jelena Brooks sont parties, Aleksandra Crvendakic et Ana Dabovic sont blessées. Quatre des cinq joueuses du cinq partant serbe ne seront pas de retour pour un match à saveur de revanche pour les Canadiennes.

Les basketteuses Bridget Carleton (droite) et Natalie Achonwa (gauche), coéquipières en équipe nationale comme dans la WNBA. Photo : AFP / Getty Images / Aris Messinis

Néanmoins, l'autre Canadienne des Lynx du Minnesota, Bridget Carleton, a hâte de retrouver la formation serbe sur un terrain de basketball.

Je pensais en effet à ça aujourd'hui (mardi), a-t-elle expliqué. Elles sont tout juste arrivées à l'hôtel (à Sydney) avec le mot "Serbie" écrit sur leur poitrine. Ça serait vraiment bien de... bien, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de leur faire face à nouveau! Restons en là. C'est une excellente équipe, et c'est vraiment bien de les affronter dès le premier match.

L'équipe canadienne a entrepris un profond examen de conscience après la déception de Tokyo. L'entraîneuse Lisa Thomaidis, à la tête de la formation depuis 2013, a été remplacée par un technicien espagnol, Victor Lapena, alors que l'entraîneuse-chef du Storm de Seattle, demi-finaliste des dernières séries de la WNBA, est désormais adjointe du programme.

L'équipe s'est aussi rajeunie, avec notamment la centre Phillipina Kyei, qui aura 19 ans le 5 octobre prochain. Taya Hanson (22 ans) et Aislinn Konig (24 ans) de la Colombie-Britannique et la Montréalaise Maël Gilles (24 ans), qui est passée tout près de décrocher un poste dans la WNBA au printemps dernier.

C'est quelque chose dont je n'ai jamais fait partie, a confié Natalie Achonwa, qui en est à sa 12e année avec l'équipe nationale. On ne peut pas continuer de faire la même chose en espérant le même résultat. Alors oui, il y a un groupe qui nous a amenées jusqu'ici et qui nous a maintenues jusqu'ici [elles sont toujours 4es au monde, NDLR], mais il nous faut quelque chose de différent pour espérer un autre résultat.

Et je pense que nous sommes vraiment différentes. Quand vous ajoutez de la jeunesse et de l'athlétisme, et que vous conserver de l'âge et de l'expérience, je pense que c'est un bon équilibre, a-t-elle souligné. Ajoutez à tout ça quelqu'un au caractère explosif et enthousiaste comme Victor (Lapena), ça nous change toutes et ça nous met à l'épreuve au quotidien d'être différentes.

Laeticia Amihere tente de contourner Tina Krajisnik avec le ballon lors du duel Canada-Serbie aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Gregory Shamus

La centre canadienne Laeticia Amihere, 21 ans, était de la formation à Tokyo, mais était utilisée sporadiquement par Lisa Thomaidis. Un an plus tard, après avoir décroché le titre de la NCAA avec l'Université de la Caroline du Sud en mars, la première Canadienne à avoir réalisé un dunk en plein match quand elle avait 15 ans devrait être au cœur du plan de match de Victor Lapena.

Elle est hors de ce monde, a lâché Bridget Carleton. C'est tellement plaisant de jouer avec quelqu'un qui est autant athlétique, spécialement en défense. On peut être créative avec le genre de pression que l'on effectue sur le ballon parce qu'elle peut garder les cinq positions en défense.

Quant à Phillipina Kyei, elle amène une envergure jamais vue avec l'équipe nationale. À 2,03 m (6 pi 8 po), elle serait la plus grande joueuse à avoir défendu les couleurs du pays, selon la directrice du programme de haute performance, Denise Dignard.

Elle est costaude, elle peut être dominante. C'est beau à voir et c'est fou de constater à quel point elle s'est améliorée dans les quatre semaines du camp. Et elle est encore tellement jeune , a relevé Bridget Carleton.

La Coupe du monde féminine est encore limitée à 12 équipes, le même nombre qu'aux Olympiques, alors que la prochaine Coupe du monde masculine, en 2023, en comptera 32. Le tournoi sera donc court et extrêmement relevé.

Après la Serbie, le Canada fera face consécutivement à la France, au Japon, à l'Australie et au Mali, dans une phase préliminaire jouée à toute vapeur, en six jours.

Les Japonaises avaient créé la surprise à Tokyo en décrochant la médaille d'argent, battues en finale par les favorites, les Américaines. Photo : afp via getty images / THOMAS COEX

Dans le groupe du Canada se retrouvent donc les médaillées de bronze (France) et d'argent (Japon) des deux derniers Jeux olympiques, la Serbie, 4e à Tokyo, et l'Australie, décevante à Tokyo, mais finaliste de la dernière Coupe du monde, disputée comme les JO aux quatre ans. Des meilleures équipes au monde, il ne manque que les archifavorites du tournoi et triples championnes du monde en titre, les États-Unis, et l'Espagne.

Un groupe de la mort, donc, pour emprunter l'expression consacrée, mais où les adversaires du Canada entament aussi un nouveau cycle. La France sera privée comme la Serbie de ses cadres historiques en Sandrine Gruda, Endy Miyem et Valériane Vukosavljevic. L'Australie doit apprendre à gagner sans la centre étoile de la WNBA Liz Cambage, éjectée de l'équipe nationale pour un coup de sang de trop avant les derniers JO.

Et les Japonaises seront attendues de pied ferme après le formidable parcours de l'équipe-cendrillon de Tokyo... sans l'entraîneur qui a surpris le monde du basketball féminin avec un style de jeu ultra-dynamique parfaitement adapté à ses joueuses qui accusent un déficit de taille important. Tom Hovasse a accepté après avoir gagné l'argent de diriger l'équipe masculine japonaise.

Une présence en quart de finale sera déjà le signe que le programme canadien est bien relancé dans ce nouveau cycle. Mais qu'importe les attentes, c'est le processus qui compte.