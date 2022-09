La cérémonie d’ouverture des JO de Paris prend forme, le metteur en scène est choisi

Le président du COJO a précisé avoir commencé à travailler sur le concept dès la fin des Jeux de Tokyo.

On sait d'où la cérémonie partira et où elle arrivera. On connaît le nombre de bateaux qui défileront. On va affiner jusqu'au bout. On connaît les grandes lignes , a-t-il dit.

La question de la sécurité des participants est au cœur des discussions.

Cela se passe très bien avec la préfecture de police. Il a eu plusieurs réunions de travail avec le préfet. Il est allé au CIO, est mobilisé et a envie que cela marche.

« C'est très important de pouvoir garder un peu de flexibilité. Les dispositifs performants sont ceux qui peuvent s'adapter. » — Une citation de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de 2024

Il a été conquis par l'audace du metteur en scène et par son profond respect pour le sport.

Thomas a une polyvalence d'univers, explique-t-il. Il a fait des mises en scène de théâtre très classiques, mais de manière aussi très originale et décalée. Il a une approche avec de l'audace, mais aussi beaucoup de respect, d'humilité. Il vient du théâtre public. Il en est plutôt fier, il connaît les contraintes budgétaires. Ce n'est pas pour cela qu'il ne s'autorise pas à être dans la créativité. Je suis allé le présenter à la maire de Paris et au président de la République, qui ont été convaincus par son profil.

Le succès de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de 1992, à Albertville, mise en scène par Philippe Decouflé, reste un modèle du genre.

C'est plutôt encourageant de se dire qu'on a en France une expertise, un savoir-faire, un monde de la culture qui est hyper créatif , a précisé M. Estanguet.

Le budget prévu pour les quatre cérémonies (olympiques et paralympiques) est de 182 millions de dollars canadiens.

Il admet qu'il a encore un faible pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de 2000, à Sydney, en Australie.

Cette image de Cathy Freeman qui allume la flamme, j'avais des frissons, ça m'a énergisé. Et deux jours après, j'étais champion olympique.