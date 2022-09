La Suisse gagne le contre-la-montre mixte des mondiaux, Annemiek van Vleuten blessée

La Suisse est devenue championne du monde du contre-la-montre mixte aux mondiaux de cyclisme au terme d'une course marquée par la chute de la Néerlandaise Annemiek van Vleuten mercredi, à Wollongong, en Australie.

L'équipe suisse était composée de Nicole Koller, Marlen Reusser, Elise Chabbey, Stefan Bissegger, Stefan Küng et Mauro Schmid. Elle a battu d'un peu plus de deux secondes l'Italie et l'Australie pour succéder à l'Allemagne.

Au programme pour la troisième fois des Championnats du monde, l'épreuve, qui réunit trois hommes et trois femmes par équipe, a été marquée par la chute de la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, gagnante des trois grands tours cette année (France, Italie, Espagne).

La championne olympique du contre-la-montre est tombée quelques mètres seulement après le départ, à cause d'un problème avec son vélo. Elle a frappé violemment le trottoir. Sonnée, elle ne s'est relevée qu'avec difficulté, aidée par un membre de son équipe.

Toute contusionnée et particulièrement inquiète pour mon coude et mon bras droit. Mon pneu avant a explosé et j'ai chuté , a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

On a ensuite appris que ce n'est pas le pneu qui a explosé, mais bien la chaîne qui s'est enrayée et qui a envoyé l'athlète au tapis.

Un peu plus tard, la Fédération néerlandaise de cyclisme a publié un communiqué faisant état d'une fracture sans déplacement au coude, précisant qu'une décision sur sa participation à la course en ligne samedi, dont elle était l'une des grandes favorites, allait être prise plus tard dans la semaine .

Annemiek est autorisée à courir avec cette fracture sans déplacement, mais la question est évidemment celle de l'intensité de la douleur. On verra cela dans quelques jours , ajoute le communiqué.

C'était vraiment une sale chute, clairement pas notre journée aujourd'hui , a pour sa part raconté la championne du monde du contre-la-montre Ellen van Dijk qui, placée dans le sillage de van Vleuten au moment de l'accident, a roulé sur le vélo de sa compatriote et évité de justesse d'aller au tapis elle aussi.

L'équipe des Pays-Bas a fini au 5e rang.