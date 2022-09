Roger Federer admet que les derniers mois ont été difficiles à vivre

Je savais que j'étais sur un fil déjà l'an dernier, même si j'ai joué à Wimbledon , a expliqué celui qui a subi trois opérations au genou droit depuis cette participation en 2021 au tournoi londonien.

En conséquence, il disputera un seul match de la Coupe Laver ce week-end. Ce sera en double. On ne connaît pas encore son partenaire de jeu.

C'est un évènement que je ne voulais pas perturber, a-t-il précisé. Je connais mes limites et j'ai demandé à Björn (Borg, capitaine de l'équipe européenne) si c'était possible de ne jouer qu'un double, et donc ce serait vendredi soir.

Roger Federer pendant sa rencontre médias à Londres Photo : Getty Images / Julian Finney

Le capitaine de l'équipe du reste du monde , John McEnroe, et la direction du tournoi ont également donné leur accord, les six joueurs de chaque équipe devant en général jouer un ou deux des neuf simples prévus.

Je me prépare pour un dernier double, on verra avec qui , a dit Federer avec une émotion contenue. Il espère que ce sera avec Rafael Nadal.

Il est heureux que son idole de jeunesse, Björn Borg. soit présent à son dernier match.

Avoir Björn sur le banc, avec moi, pour mon dernier match, c'est pour moi quelque chose de très fort. Et avec tous les gars autour de moi, je ne serai pas seul pour ma retraite , a-t-il expliqué.

Roger Federer et Björn Borg lors de la Coupe Laver de 2019 Photo : Getty Images / Julian Finney

Le Suisse a précisé que la décision de quitter la compétition s'est imposée d'elle-même à la lecture des résultats d'un scanneur de son genou droit, il y a quelques mois, qui n'étaient pas ceux espérés.

J'ai essayé de revenir, mais il y avait une limite à ce que je pouvais faire. Très vite, on a compris que c'était fini. J'ai arrêté d'y croire, pour être honnête. Alors la question est devenue : comment on l'annonce, et quand , a-t-il précisé.

Ces quelques semaines ont été intenses émotivement à tenter de trouver les mots justes, pour qu'ils reflètent mes sentiments, et pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé durant mon parcours , a encore souligné le joueur de 41 ans.

Roger Federer n'a pas foulé un court depuis plus d'un an et a annoncé il y a une semaine qu'il prendrait sa retraite après une ultime représentation à la Coupe Laver.

Le Suisse a rassuré les amateurs, il ne quittera pas la planète tennis.

Björn n'est pas retourné à Wimbledon pendant 25 ans, je crois, et ça a fait de la peine aux amateurs de tennis. C'est tout à fait respectable, sa vie, ses raisons, vous savez , a-t-il tenu à rappeler.

Mais moi, je ne ferai pas ça. Le tennis m'a trop donné. J'ai été dans ce sport trop longtemps, et je veux juste que les amateurs sachent qu'ils me reverront , a-t-il conclu, avant de quitter la salle sous les applaudissements des journalistes présents.