Les joueurs du circuit LIV veulent des points au classement mondial

Un classement mondial sans joueurs membres du circuit LIV serait incomplet et inexact , ont-ils avancé dans une lettre adressée au président du comité, Peter Dawson, en estimant que cette situation serait comparable à une exclusion de l’Angleterre, de l’Argentine et de la Belgique du classement de la FIFA.

Les 48 signataires ayant participé au tournoi de Chicago le week-end dernier, dont le vainqueur, l’Australien Cameron Smith (no 3 mondial), et l’Américain Dustin Johnson (ancien no 1), demandent l’attribution de points qu’ils estiment devoir récolter lors des tournois de 54 trous (trois rondes) auxquels ils participent, au même titre que les autres tournois de 72 trous (quatre rondes) organisés par le circuit nord-américain de la PGA.

L’Américain Billy Horschel, joueur membre de la PGA qui prépare la Coupe des présidents, compétition qui oppose des golfeurs des États-Unis à une sélection du reste du monde (hors Europe) à partir de jeudi à Charlotte (Caroline du Nord), a expliqué que le circuit LIV ne répond pas aux critères pour l’attribution de points et que ses joueurs connaissaient les risques lorsqu’ils se sont joints au circuit dissident.

C’est un processus qui va prendre entre un an et 18 mois. Il suffit donc d’attendre. Remplissez les critères. D’après ce qu’on m’a dit, ils ne remplissent pas les neuf premiers de la liste. Ils n’ont pas un plateau moyen de 78 joueurs, ils n’ont pas de coupure à franchir, ils n’ont pas de qualifications préalables aux tournois , a-t-il entre autres énuméré.

L’enjeu pour ces golfeurs est important, car les points accumulés leur permettent d’être qualifiés pour les tournois du grand chelem. Ils ont été autorisés à participer à l’Omnium des États-Unis et à l’Omnium britannique (remporté par Cameron Smith) cette année, le circuit LIV ayant été mis en place après ces deux tournois majeurs.

Le niveau de compétition d’un tournoi du circuit LIV est au moins égal à celui d’une épreuve de la PGA, affirment les joueurs. Nous le savons parce que nous avons participé aux deux.

La lettre souligne que le circuit LIV compte parmi ses participants 21 des 51 derniers vainqueurs de tournois majeurs et note la chute de Johnson de la 13e à la 22e place au classement mondial malgré une victoire, une 2e place et une 3e place aux dernières épreuves de ce nouveau circuit.