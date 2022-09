Le marathon de Montréal de retour après la pause

Le marathon de Montréal, couru pour la première fois en 1979, a été annulé en 2020 et 2021 en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie.

Et l’événement tenu en 2019 a été terni par un départ retardé de 50 minutes en raison d’un manque d’effectifs pour assurer la sécurité sur le parcours et, surtout, par le décès accidentel d’un coureur du demi-marathon.

Patrick Neely est mort d’un arrêt cardio-respiratoire à quelques kilomètres de l’arrivée. Il avait fallu de longues minutes avant que les équipes médicales viennent prêter main-forte à la policière qui l’a secouru en premier.

La coroner avait dénoncé le cafouillage de l’organisation, notamment au sujet des défibrillateurs présents sur le parcours.

Leur nombre était suffisant, mais leurs emplacements avaient été mal indiqués aux équipes d’urgence.

Trois ans plus tard, c’est un nouveau comité organisateur qui tentera de redorer le blason de cet événement fondé par Serge Arsenault. C’est justement son fils, Sébastien, qui préside et dirige aujourd’hui le Marathon Beneva de Montréal.

Nous sommes des passionnés de sport, mais nous sommes avant tout des entrepreneurs qui éprouvons une grande fierté à faire bouger la ville pour mettre le Québec et nos villes sur la carte, confie Sébastien Arsenault. Notre mission, c’est de pousser les gens à faire plus d’activité physique.

Ils seront environ 15 000 à courir dans les rues de la ville samedi et dimanche. L’organisation s'était fixé un objectif de 18 500 participants, soit le même nombre qu'en 2019.

Près de 10 000 seront à l'île Sainte-Hélène, dimanche matin, pour le demi-marathon et le marathon. Le départ sera donné à l’Espace 67, tandis que l’arrivée, 42,2 kilomètres plus tard, se situera sur l’esplanade du stade olympique.

Sébastien Arsenault, président-directeur général du marathon Beneva de Montréal Photo : Gracieuseté : Marathon Beneva de Montréal

Les marathoniens traverseront l’île de Montréal au complet dans sa largeur, jusqu’à la rivière des Prairies en empruntant notamment le boulevard Saint-Laurent dans les deux sens, avant le boulevard Saint-Joseph vers l’Est.

On veut que le parcours soit un peu comme une carte postale, confie M. Arsenault. On veut que les coureurs puissent emprunter des routes qui représentent le Grand Montréal et que, d’un point de vue organisationnel, ce soit facile et efficace d’en assurer la sécurité.

Ça prend la collaboration de beaucoup de personnes, de regroupements et des cinq arrondissements que le parcours va visiter, ajoute-t-il. On ne court pas dans un champ à 75 kilomètres de Montréal, donc on ne doit pas bloquer la métropole. Notre parcours doit tenir compte des services d’incendie, hospitaliers et policiers. On ne peut pas passer où on veut.

Si le pont Jacques-Cartier a longtemps été le point de départ emblématique du marathon, l’Espace 67, tout près du métro de l’île Sainte-Hélène, répond mieux aux besoins des coureurs selon les organisateurs.

Le week-end du marathon a été dessiné il y a près de deux ans en fonction des normes de sécurité pandémiques et le pont n’était pas l’endroit idéal pour la distanciation. On a interrogé des coureurs pour une étude, et l'accessibilité au métro et aux toilettes est vraiment importante. Espace 67 était l’endroit de prédilection , ajoute Sébastien Arsenault.

La sécurité, la priorité

Lundi, les organisateurs du marathon de Québec ont lancé un cri du cœur pour attirer des bénévoles à deux semaines de la tenue de l’événement. L’organisation cherche 200 personnes.

Cet été, le défilé Fierté Montréal a été annulé à quelques heures d’avis en raison, notamment, d’un manque de bénévoles pour sécuriser le parcours.

Ce scénario ne risque pas de se produire dimanche. L’événement comptera sur environ 700 bénévoles et, surtout, sur 280 agents de sécurité provenant de 5 entreprises.

On n’a aucune insécurité pour la sécurité en ce moment, affirme M. Arsenault. On n’a pas recours à des bénévoles pour assurer la sécurité. On fait affaire avec des firmes et on reçoit une facture. On prévoit aussi une contingence de 20, 30 et même 40 % d’agents de plus parce qu’il y a toujours de l’absentéisme.

Pour la sécurité, on ne peut pas miser sur le bénévolat pour un événement sérieux dans une grande ville comme Montréal. C’est un choix qu’on a fait depuis longtemps.

De là à garantir le départ à l’heure du marathon, il y a un pas que Sébastien Arsenault n’ose pas franchir.

Le départ du marathon de Montréal 2022 sera donné à l'Espace 67 à l'île Sainte-Hélène. Photo : Gracieuseté : Patrick Beaudry

Nous, on est prêts, avec tous nos collaborateurs à donner le départ à la bonne heure, mais ça prend le feu vert partout, explique-t-il. On doit avoir l’autorisation de la Ville, du SPVM et des services d’urgence. Imaginez s’il y a une canalisation qui explose, un accident de la route ou encore un incendie sur le parcours, ce sont des impondérables avec lesquels on doit composer.

Impossible aussi de prévenir à tout prix les incidents cardio-respiratoires qui peuvent survenir dans un marathon, mais aussi à l’aréna ou encore sur un terrain de golf.

C’est pourquoi l’objectif de l’organisation est de pouvoir intervenir en trois minutes ou moins. Le nombre de défibrillateurs cardiaques a d’ailleurs été augmenté sur le parcours.

Le premier dossier que j’ai pris en main en prenant le mandat, c’est d’assurer la sécurité des participants, et ça inclut le dossier médical, insiste-t-il. On a un plan solide élaboré par le Dr François de Champlain et Eddy Afram. Notre plan médical est planifié en fonction de 30 000 inscriptions et il s’avère qu’on sera à environ 50 % de ce nombre-là. Tout sera excessivement sécuritaire.

L’équipe médicale du marathon est composée de 250 personnes. Il y aura aussi 17 ambulances, 9 de plus qu’en 2019.

De grandes ambitions pour l'avenir

Si tout se passe comme prévu dimanche, Sébastien Arsenault et son équipe amorceront des négociations avec la Ville pour obtenir une entente à long terme avec Montréal.

La fin de semaine servira un peu de bulletin pour l’organisation aux yeux des coureurs, des partenaires et des commanditaires.

La complexité d’un tel ouvrage est importante, mais le jeu en vaut la chandelle selon le président.

Chaque grande métropole a son marathon. C’est un privilège de le présenter et on ne doit pas le prendre à la légère, parce que c’est un défi colossal. J’inviterais les coureurs à profiter de la journée et de leur course. C’est un privilège de pouvoir courir dans notre ville sans être dans notre voiture ou en transport en commun. Il faut en profiter et l’apprécier.

Le marathon espère grandir au cours des prochaines années et retrouver ses lettres de noblesse. Le but, à court terme, est aussi de réinviter des coureurs internationaux d’élite.

Il y aura une trentaine de coureurs d’élite en fin de semaine, mais la plupart proviennent du Québec et du Canada.

Un pas à la fois.