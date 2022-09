Le Grand Prix du Canada le 18 juin 2023, avec du temps pour tout préparer

La F1 est revenue au gros bon sens pour la présentation de l'épreuve montréalaise. Elle sera présentée du 16 au 18 juin, et sera surtout précédée de deux semaines de pause.

Les équipes doivent soupirer de soulagement. Elles auront du temps pour s'installer dans les garages.

En 2022, le Grand Prix d'Azerbaïdjan avait été placé le week-end précédent celui du Canada, et c'était la course contre la montre pour voyager vers la métropole québécoise, vider les contenants, monter les installations et assembler les voitures.

La saison débutera le 5 mars à Bahreïn et se terminera le 26 novembre à Abou Dhabi.

Le Grand Prix de Las Vegas en 2023, entre les célèbres hôtels, sera disputé en nocturne. Photo : Formula 1 Las Vegas Grand Prix

La nouveauté, ce sera le Grand Prix de Las Vegas, de nuit le 18 novembre, entre les casinos et les hôtels. Deux épreuves reviennent au calendrier, la Chine et le Qatar.

La présence de 24 courses au calendrier du championnat de Formula One World montre une nouvelle fois la croissance et l'attractivité de ce sport à l'échelle planétaire , a souligné par communiqué le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

La FIA confirme le maintien du Grand Prix de Belgique et le retrait du Grand Prix de France.

Sergio Pérez dans les rues de Monte-Carlo pendant le Grand Prix de 2022 Photo : Getty Images / SEBASTIEN BOZON

Le Grand Prix de Monaco, un temps menacé, figure au calendrier.

Je suis heureux de confirmer que nous courrons à Monaco jusqu'en 2025. Ce sera en 2023 le 28 mai , a dit Stefano Domenicali, président et directeur général du groupe Formula One, le promoteur de la F1.

La F1 connaît une demande sans précédent pour accueillir des courses et il est important que nous trouvions le juste équilibre (géographique) , a-t-il ajouté.