P.K. Subban annonce officiellement sa retraite du hockey

À 33 ans, il a écoulé la dernière année du contrat de 8 ans qu’il avait signé en 2013-2014 alors qu’il portait les couleurs du Tricolore.

Deux ans plus tard, il prenait la direction de Nashville dans un échange avec les Predators qui incluait le défenseur Shea Weber. Joueur au caractère flamboyant, Subban était l’un des favoris du public montréalais.

Sur les médias sociaux, l'Ontarien a remercié sa famille et ses partisans de lui avoir permis de vivre son rêve d'enfance de jouer dans la LNH. Il affirme maintenant se tourner vers l'avenir et ajoute qu'il est fébrile pour toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à lui.

D'ailleurs, ESPN a confirmé au cours des derniers mois que P.K. Subban sera l’animateur d’une nouvelle émission intitulée PK’s Places et qui sera diffusée en 2024.

Je ne me suis jamais considéré ou je n'ai jamais senti que j'étais "seulement un joueur de hockey", a ajouté Subban dans sa publication annonçant sa retraite. Je me suis toujours considéré comme une personne qui jouait au hockey. Avoir cette perspective m'a permis de profiter de chaque présence comme si c'était ma dernière, de célébrer chaque but avec émotion et de jouer chaque match comme si quelqu'un payait pour me regarder jouer et qui ne m'avait jamais vu.

En 834 matchs, il a inscrit 115 buts et 352 mentions d’aide avec Montréal, Nashville et les Devils du New Jersey, où il a joué son dernier match. Il était joueur autonome sans compensation.

Il a aussi disputé 96 rencontres éliminatoires où il a amassé 62 points, dont 18 buts.

Ce natif de Belleville a participé à la finale de la Coupe Stanley en 2017. Il a inscrit son nom sur le trophée Norris dans l’uniforme du Canadien au terme de la saison 2012-2013.

Il a aussi reçu le trophée King-Clancy pour souligner son engagement communautaire.

Sur la scène internationale, Subban a remporté des médailles d'or consécutives avec Équipe Canada junior aux Championnats du monde en 2008 et 2009 et l'or olympique en 2014 à Sotchi.

On se souviendra aussi de son association avec l’Hôpital de Montréal pour enfants.