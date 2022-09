Hausse spectaculaire au classement et regain de confiance pour Eugenie Bouchard

La Montréalaise de 28 ans est au 520e rang et est la 10e joueuse canadienne au classement. Leylah Anne Fernandez (38e, en hausse de 2), Bianca Andreescu (57e, en baisse de 1) et Rebecca Marino (81e, en hausse de 9) sont les trois Canadiennes parmi les 100 premières.

En Inde, quelques heures après sa défaite en simple vendredi, Bouchard a dû se retirer du tournoi en double à cause d'un coup de chaleur. Maintenant à Séoul, où elle disputera son quatrième tournoi de la saison cette semaine, elle assure s'être bien remise de cet incident.

Je me sens mieux, c'était très difficile de jouer à Chennai parce que la chaleur et l'humidité étaient très élevées, c'était difficile pour moi de finir le simple et après jouer en double. Je me sentais très mal dans le double, alors je ne pouvais pas continuer. Mais maintenant que j'ai voyagé ici à Séoul, j'ai récupéré un peu. Je suis encore un peu fatiguée, mais en ce qui a trait à la chaleur, je me sens bien , a confié Bouchard à Radio-Canada Sports.

Depuis son retour au jeu à Vancouver au mois d'août, après avoir passé près d'un an et demi à l'écart des terrains en raison d'une blessure à l'épaule droite qui a nécessité une intervention chirurgicale, l'ancienne 5e joueuse mondiale montre une fiche de trois victoires et trois défaites sur le circuit.

Et à Chennai, pour la première fois depuis le tournoi de Mexico en mars 2021, elle a aligné deux victoires de suite.

C'est sûr, ça me donne la confiance de gagner plusieurs matchs dans une même semaine. Je pense que j'ai le niveau de jouer dans les (tournois de la) WTA. Pour moi, c'est un signe positif que je peux jouer déjà comme ça au début de mon retour au jeu. C'était seulement mon troisième tournoi depuis un an et demi! Alors je pense que c'est un bon signe , a-t-elle poursuivi.

Si elle gagne en confiance, Eugenie Bouchard sait que sa condition physique n'est pas encore optimale. Face à l'Argentine Nadia Podoroska, après avoir gagné la première manche 6-1, c'est une baisse de régime ;à cause de la chaleur qui a causé sa perte, a-t-elle expliqué.

Je pense que j'ai joué très bien dans la première manche. C'est le meilleur tennis que j'ai joué depuis la chirurgie, a-t-elle assuré. Dans le deuxième set, elle a commencé à mettre plus de balles en jeu. Et elle s'est mise dans le match. Et c'est là, à la moitié de la deuxième manche que j'ai commencé à me sentir mal. C'était difficile physiquement de rester avec mon adversaire dans les longs points parce que physiquement je n'étais pas à 100 %.

À Séoul, elle fera face dans la nuit de lundi à mardi à Tatjana Maria, qui a aussi été vaincue à Chennai par Podoroska, mais un tour plus tôt. La Québécoise s'attend à une opposition coriace face à l'Allemande de 35 ans, 80e du monde.

Je pense que le tournoi ici à Séoul est un peu plus fort au niveau des joueuses, a-t-elle souligné. (Maria) est une très bonne joueuse. Elle va essayer de retourner beaucoup de balles. Elle change la vitesse de la balle aussi pendant le point. Je vais être prête pour ça et essayer de tout donner physiquement.