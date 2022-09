Il était aussi fort enthousiasmant de songer à la féroce lutte qui se dessine, parmi les jeunes arrières de l’organisation, pour décrocher les postes disponibles dans la LNH.

Revêtant le chandail de la RBC pour la première fois au tournoi des recrues organisé par les Sabres de Buffalo, Kaiden Guhle (1,88 m/6 pi 2 po et 93 kg/205 lb) distribuait les mises en échec comme si sa vie en dépendait.

Avec Justin Barron (1,88m et 91 kg/201 lb) à sa droite, Guhle complétait un duo affichant un calme et une maturité dignes de la LNH. En plus de bien défendre leur territoire et d’assurer des transitions lisses, Guhle et Barron, sans être des machines offensives, ont constamment appuyé l’attaque. Ils ont aussi obtenu quelques chances de marquer.

Il n’y a pas de doute en ce qui concerne leur avenir. Il est même clair que Guhle sera l’un des principaux leaders de l’équipe.

Dans le deuxième tandem, sur le flanc droit, on retrouvait Arber Xhekaj, un colosse qui n’a jamais été repêché et qui ne compte que des admirateurs au sein de l’organisation. Surprise du camp l’an dernier à titre d’invité, il est désormais clair que Xhekaj jouera avec le grand club. Il ne reste qu’à savoir quand on lui fera une place.

À 1,9 3 m (6 pi 4 p) et 108 kg (238 lb), exactement comme le 1er choix Juraj Slafkovsky, l'Ontarien fera éventuellement partie du 3 % des joueurs les plus imposants de la LNH. Son coup de patin répond nettement aux normes et son agilité étonne pour un arrière de sa taille. Il ne complique pas les choses et commet très peu d’erreurs.

Dimanche, ce garçon de 21 ans a fait mal à plusieurs espoirs des Sénateurs. D’abord en distribuant de retentissants coups d’épaules. Puis quand le défenseur Zachary Massicotte, un gaillard de 1,94 m (6 pi 4 po) et de 99 kg (216 lb), a décidé d’intervenir pour venger ses coéquipiers en deuxième période, il a subi une correction difficile à regarder. Massicotte, qui s’était distingué à l'attaque au premier engagement, a dû quitter la rencontre.

Ouf! Un jour, il sera physiquement très difficile de jouer contre le Canadien. Et encore plus dans les séries éliminatoires.

En 1986, un quotidien montréalais avait surnommé le CH les bœufs de la rue Sainte-Catherine tellement la jeune formation assemblée par Serge Savard était lourde par rapport au reste de la LNH. Au train où vont les choses, la direction actuelle assemblera peut-être la formation la plus costaude à avoir eu pignon sur l’avenue des Canadiens.

Cole Caufield va être content.

Au cours des dernières années, le Lightning de Tampa Bay et les Blues de Saint Louis, entre autres, ont soulevé la coupe en misant sur des groupes d’arrières lourds et mobiles. Et en 2021, le Tricolore s’est faufilé jusqu’en finale grâce, notamment, aux styles punitifs de Shea Weber et de Ben Chiarot face aux meilleurs attaquants adverses.

L’avenir se dessine ainsi pour la brigade défensive montréalaise. Et cela ne tient même pas compte de l’arrivée de Logan Mailloux (1,91m/6 pi 3 po et 93 kg/206 lb), qui devra toutefois connaître une bonne et longue saison dans les rangs juniors avant toute autre considération.

La présence simultanée de tous ces arrières imposants et prometteurs constitue tout un revirement de philosophie pour une organisation qui, depuis de nombreuses années, alignait le plus grand nombre de petits joueurs de la LNH.

Pour que les joueurs de petite taille puissent s’exprimer dans cette ligue, ils doivent être bien entourés.

Dans des conversations privées, les dirigeants du CH ne cachent pas leur satisfaction lorsqu’il est question de l’avenir de leur brigade défensive. Mais ils continuent de prôner la patience.

On ignore encore quels jeunes arrières feront partie de la formation de la LNH au mois d’octobre.

Si on y va strictement au mérite, Jordan Harris, Guhle, Barron et Xhekaj cognent tous sérieusement à la porte. Le problème, c’est qu’on ne pourra en accueillir trop en même temps pour éviter que la transition soit chaotique.

Cela dit, David Savard et Joel Edmundson sont déjà assurés d’agir comme mentors auprès de très bons jeunes.

Et Stéphane Robidas connaîtra une première saison extrêmement intéressante à titre d’entraîneur responsable des arrières.

En ce qui a trait au groupe d’attaquants, Juraj Slafkovsky s’est chargé de tuer tout suspens dans l’œuf.

Le tout premier choix du dernier repêchage a montré dans ce tournoi qu’il est dans une classe à part. Tout simplement.

En plus de figurer parmi les joueurs les plus costauds de la LNH à seulement 18 ans, le Slovaque possède des qualités rares.

Combinées à son gabarit et à sa mobilité, la qualité de ses mains et sa vision du jeu lui permettent souvent de créer des chances de marquer à partir de situations qui semblent anodines.

Dimanche, sa patience lors d’une entrée de zone à 1 contre 3 lui a permis de créer une chance en or pour un compagnon de trio arrivé tardivement. Sa capacité à créer de l’espace en zone restreinte et sa détermination à se rendre dans la zone payante sont aussi impressionnantes.

Il sera intéressant de le voir entouré de joueurs de la LNH qui sauront le repérer et lui permettre de tirer davantage au filet.

C’est la première fois depuis très longtemps, probablement depuis la fin des années 2000, que l’organisation du CH semble être dans le trèfle jusqu’aux genoux en ce qui concerne la qualité de sa relève.

Outre Slafkovsky, l’ailier suédois Emil Heineman s’est avéré particulièrement impressionnant.

Âgé de 20 ans et acquis dans l’échange qui a permis aux Flames d’obtenir Tyler Toffoli la saison dernière, Heineman a fait étalage d’un excellent coup de patin et d’un bon instinct de marqueur.

L’autre premier choix du CH au dernier repêchage, le petit attaquant slovaque Filip Mesar, a aussi montré ses qualités intéressantes.

Il est agile et rapide et possède clairement un bon flair offensif. Il lui faudra toutefois gagner en maturité physique et prendre de l’expérience dans les ligues mineures avant de graduer dans la LNH.

Le centre Owen Beck, premier joueur sélectionné au second tour du repêchage de juillet dernier, a aussi fait très bonne impression durant les trois matchs du tournoi.

Sa fiabilité dans le cercle des mises au jeu, notamment, est impressionnante. Tout comme son implication dans les trois zones et son sens du hockey.

Dans son cas toutefois, la patience sera aussi de mise. Et la direction du CH semble en avoir beaucoup.

L’avenir, à court et à moyen terme, s’annonce enfin prometteur chez le Canadien.