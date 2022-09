Les Aces de Las Vegas championnes de la WNBA

Elle a d'ailleurs été nommée joueuse par excellence des séries. Elle a récolté une moyenne de 18 points par match au cours des éliminatoires.

Riquna Williams a pour sa part ajouté 17 points dans la victoire, dont une séquence de 8 points en trois tirs au quatrième quart, aidant les Aces à prendre l'avance pour de bon, alors que la marque était de 67-67.

Chelsea Gray a été nommée joueuse par excellence des séries de la WNBA. Photo : AP / Jessica Hill

La joueuse par excellence de la WNBA et visage des Aces, A'ja Wilson, a quant à elle amassé 11 points et 14 rebonds. Seules sept joueuses ont foulé le parquet pour les Aces, et cinq d'entre elles ont réussi plus de 10 points. Une tactique payante de l'entraîneuse-chef Becky Hammon, qui en était à sa première saison à la barre de l'équipe.

Wilson s'est extasiée au moment de recevoir le trophée. Devant se coéquipières en liesse, elle a crié à plusieurs reprises : « Nous sommes championnes! »

Il s'agit aussi d'un premier titre majeur pour une équipe sportive de Las Vegas.

C'est ce que nous construisons. Voici ce qu'on fait. C'est réussi. Je suis tellement heureuse , a ajouté Wilson en présence du trophée.

Pour le Sun, c'est une troisième défaite en finale après les échecs face au Storm de Seattle (2004) et aux Monarchs de Sacramento (2005). Cette saison, l'équipe du Connecticut avait pris le 3e rang du classement général, mené encore une fois par les Aces.