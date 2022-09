Radio-Canada Sports récompensée pour sa couverture des Jeux de Tokyo

L’équipe composée de Marie-José Turcotte, Jacinthe Taillon, Martin Labrosse et Guillaume Dumas a été récompensée pour son travail à l'animation, et un prix a également été remis à Radio-Canada Sports (Catherine Dupont et Luc Lebel) pour la qualité de la production de la captation olympique.

Un troisième Gémeaux a été remporté dans dans la catégorie « meilleure émission ou série de sports ou de loisirs » (Catherine Dupont, Chantal Léveillé) pour la série Le rêve olympique, qui retrace la route d'athlètes canadiens des Jeux de Rio à ceux de Tokyo.

Au Japon, Marie-José Turcotte agissait comme chef d'antenne tous les soirs, en heure de grande écoute, un rôle qui lui aura rapporté le 16e Gémeaux de sa grande carrière. Retraitée depuis le printemps, elle a participé à la couverture de 17 Jeux olympiques, dont 15 à titre de chef d’antenne à Radio-Canada, soit ceux de Calgary, de Séoul, d'Albertville, d'Atlanta, de Nagano, de Sydney, de Salt Lake City, d'Athènes, de Turin, de Pékin, de Sotchi, de Rio, de Pyeongchang et de Tokyo, en plus des Jeux d’hiver de 2022 à Pékin.

Les animateurs étaient en nomination pour leur travail lors de la journée du 29 juillet 2021. Ce jour-là, les Canadiennes ont mené la finale du huit de pointe d’aviron de bout en bout pour devenir le premier équipage féminin à remporter l’or olympique en 25 ans, et la gardienne de but Stephanie Labbé était l’héroïne de la victoire du Canada sur le Brésil aux tirs au but pour atteindre les demi-finales au soccer.

À Tokyo, le Canada a décroché 24 médailles, dont 18 par des athlètes féminine, une récolte record à des Jeux olympiques d'été non boycottés.

Le prochain rendez-vous est prévu à Paris, en 2024, pour la troisième fois après ceux de 1900 et de 1924.

CBC/Radio-Canada sera également le diffuseur des Jeux d’hiver de Milan et de Cortina, en 2026, des Jeux d'été de Los Angeles, en 2028, des Jeux d’hiver de 2030, dont l’hôte n’a pas encore été choisi, et des Jeux d'été de Brisbane, en 2032.