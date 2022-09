Les espoirs du Canadien malmènent ceux des Sénateurs

Les espoirs du Canadien de Montréal ont malmené ceux des Sénateurs d'Ottawa dimanche au tournoi des recrues à Buffalo, et pas seulement au pointage.

Xavier Simoneau a inscrit deux buts, le joueur invité John Parker-Jones a récolté un but et une aide et le CH a conclu son week-end avec un gain de 7-2.

Le défenseur Kaiden Guhle participait à un premier match, tandis que l'attaquant Juraj Slafkovsky était de retour dans la formation après avoir sauté son tour vendredi face aux Devils du New Jersey.

Guhle, Arber Xhekaj et Gianni Fairbrother, notamment, ont distribué les coups d'épaule et les joueurs des Sénateurs ont semblé affectés, baissant éventuellement les bras.

Les meilleurs moments du match entre les recrues des Sénateurs d'Ottawa et le Canadien de Montréal. (Images : LNH)

Xhekaj a été défié par Zachary Massicotte en deuxième période. Les deux hommes ont livré un furieux combat et Massicotte a dû prendre la direction du vestiaire après avoir plié l'échine. Le défenseur québécois n'est pas revenu au jeu par la suite en raison d'une blessure au haut du corps .

Il a fait preuve de courage en se portant à la défense de ses coéquipiers, a dit Xhekaj en parlant de Massicotte. Ce n'est jamais agréable de voir un gars tomber au combat comme ça. Ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous.

Emil Heineman, Riley Kidney, Brett Stapley et Miguël Tourigny ont aussi touché la cible pour le Tricolore. Antoine Coulombe a réussi 25 arrêts.

Le Canadien comptait sur trois joueurs invités dans sa formation. Parker-Jones et Coulombe ont bien réussi, tandis que Pierrick Dubé a joué avec intensité, mais a été plus discret qu'à sa première rencontre.

C'est incroyable, peu de gens obtiennent une telle chance, a dit Parker-Jones, qui a passé la dernière saison à l'Université de Windsor en Ontario. Je pense à ceux qui n'ont pas eu cette occasion, à des coéquipiers qui l'auraient aussi méritée. J'utilise ça pour ne pas laisser cette occasion me filer entre les doigts.

Massicotte et Angus Crookshank ont répliqué pour les Sénateurs. Kevin Mandolese a stoppé 30 tirs.

Le Canadien a conclu le tournoi des recrues avec une fiche de 1-1-1.

Je pense que ç'a été très positif, que nous avons vu de belles choses tout au long du tournoi, a dit l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, qui supervise les espoirs du Canadien au camp. Plusieurs joueurs ont démontré leur talent.

Le camp du grand club se mettra en branle mercredi, avec des examens physiques. Les joueurs participeront aux premiers exercices sur la patinoire du Complexe sportif Bell jeudi.