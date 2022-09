Les leçons de Gabriel Diallo 

Le joueur de 20 ans n’a pas fait le poids contre le Serbe Laslo Djere, 66e mondial. C’est Diallo lui-même qui l’a admis en point de presse dimanche à Valence, en Espagne. Il l’a admis en toute humilité, sans honte et avec le sourire même.

L’expérience acquise va m’aider, même si ce n’était pas le résultat que j’espérais, a dit le jeune joueur. Cette expérience va m’aider à gérer mes émotions, à mieux jouer devant de grandes foules et lors de mes prochains affrontements avec de très bons joueurs. Ça va me rendre meilleur.

Diallo, 334e mondial, ne pensait pas avoir la chance de représenter son pays en Coupe Davis si rapidement. En début d’année, il pointait au 991e rang mondial. Il y a un mois à peine, il était 553e. Sa victoire au tournoi challenger de Granby, au mois d’août, lui a fait faire un bond de géant.

Mais plus un joueur s’approche du sommet du classement, plus les marches sont grandes.

Je dois baisser la tête et travailler 20 fois plus fort, a dit Diallo. On verra pour la suite.

Il a appris seulement dans la nuit de vendredi à samedi qu’il jouerait en simple contre la Serbie en raison de l’état de santé de Vasek Pospisil.

Diallo et Alexis Galarneau, le quatrième mousquetaire canadien à Valence cette semaine, préparaient un repas pour Félix Auger-Aliassime vers 1 h 30 du matin.

Le Québécois recevait des traitements après ses deux longs matchs disputés contre l’Espagne.

Quand Frank (Dancevic) est venu me voir pour me dire que j’allais jouer en simple, j’étais abasourdi et je ne m’y attendais pas, a expliqué Diallo. J’ai essayé de me préparer du mieux que je le pouvais. Je me suis couché le plus tôt possible, j’ai bien mangé et bien frappé des balles le matin. Je n’ai pas eu le résultat que je voulais, mais c’était vraiment une belle expérience.

L’expérience acquise ne se limite pas à son match, loin de là. Toute la semaine, Diallo s’est entraîné avec rigueur et, surtout, il n’a pas ménagé ses encouragements pour ses coéquipiers sur le terrain.

Gabriel Diallo (deuxième à partir de la gauche) félicite Félix Auger-Aliassime (de dos) après une victoire à la Coupe Davis. Photo : Courtoisie / Tennis Canada / Martin Sidorjak

Gabriel et Alexis ont été incroyables toute la semaine, a confié Dancevic. On sentait l’énergie qu’ils donnaient à l’équipe. Ils l’ont fait en jouant très bien à l’entraînement et en encourageant lors des matchs. Ils ont un beau futur et je suis très excité de les avoir avec nous.

Alexis et moi sur le banc, on a tout fait pour motiver les joueurs et on voulait apporter une ambiance comme dans les matchs universitaires à la Coupe Davis, a dit Diallo. Je vais me souvenir de tous les moments vécus cette semaine et je vais m’en servir pour m’améliorer pour atteindre le prochain niveau.

Sa simple présence a aussi contribué au bon état d’esprit de Félix Auger-Aliassime qui a joué pour sa nation, mais aussi, pour ses amis.

Gabriel et Alexis, ce sont des amis proches, même Vasek est devenu un bon ami, a affirmé Auger-Aliassime samedi. De les voir me soutenir toute la semaine et d’essayer de les soutenir du mieux que je peux, c’est un sentiment dur à décrire, mais qui est gratifiant. Ça me fait vraiment plaisir et je suis content d’être venu.

Le rêve, l’esprit de famille et le message à Shapovalov

La présence de Sam Aliassime a rendu la première présence en Coupe Davis de Diallo encore plus spéciale.

Le père et premier entraîneur de Félix a pris Diallo sous son aile à l’adolescence. Il a invité le Montréalais à s’entraîner à son académie, à Québec, et même à vivre sous son toit.

Il était aux premières loges pour le premier grand rendez-vous international de son protégé.

Sam m’a toujours dit que c’était son rêve de me voir avec Félix en Coupe Davis et ça s’est réalisé. J’espère qu’il ne sera pas trop fâché que j’aie perdu, a confié Diallo, sourire en coin. Ça me faisait chaud au cœur de le voir en sachant tout ce qu’il a fait pour moi. De le voir tout près, entre les points, ça me rassurait et j’étais très content.

Sam Aliassime, bien au contraire, n’était pas du tout fâché de la défaite de Diallo.

J’ai bien aimé sa présence avec l’équipe dans laquelle il a été bien accueilli, a dit Sam Aliassime en entrevue avec Radio-Canada Sports. C’est impressionnant de le voir jouer sur le terrain. C’est sûr qu’il a encore beaucoup à travailler, mais on sent qu’il a du plaisir et ça me fait plaisir de le voir sourire. Il aime le tennis et avec cette attitude, on est capable d’aller très loin. Il ne s’est jamais fâché, il est resté combatif et ça montre son respect pour le sport.

L'équipe canadienne à la Coupe Davis 2022 Photo : Getty Images / Clive Brunskill

J’ai vécu un moment incroyable et j’ai eu les larmes aux yeux quand j’ai vu Félix et Gabriel chanter l’hymne national canadien, a ajouté Aliassime. Je ne pensais pas que ça allait arriver si tôt. J’ai vécu des moments exceptionnels avec les deux enfants.

La sélection de Diallo n’aurait sans doute pas été possible si Denis Shapovalov, 24e mondial, avait accepté l’invitation de Tennis Canada. L’Ontarien n’a pas joué en Coupe Davis depuis novembre 2019.

Sam Aliassime aurait souhaité que Shapovalov y soit, même si son absence a ouvert la porte à Diallo.

Quand on pense juste à nous, c’est de l’égoïsme et on ne va nulle part. Ce qui se fait de grand, c’est quand on le fait en équipe, quand on le fait en famille. Quand on nous a annoncé que Denis avait laissé tomber l’équipe et qu’il ne serait pas là, Félix a dit tout de suite que ce serait une bonne chose qu’ils emmènent Gabriel.

Je suis fier que Félix et Gabriel aient modifié leur calendrier pour défendre les couleurs de la nation. J’en profite pour lancer le message à tous les athlètes, peu importe le sport, de ne pas mélanger les choses. Parfois les joueurs ont des problèmes avec les fédérations, mais il ne faut pas mélanger les relations de litiges avec les fédérations et la nation. Pour moi, c’est important de redonner. Félix ne jouait pas pour la fédération canadienne, il jouait pour le Canada et la nation.

Sam Aliassime a immigré au Canada du Togo il y a plus de 20 ans.

Félix Auger-Aliassime enlace Vasek Pospisil après une victoire à la Coupe Davis. Sam Aliassime sourit à l'arrière. Photo : Tennis Canada / Martin Sidorjak / Martin Sidorjak

Il rappelle qu’il est venu ici trouver une vie meilleure, comme bien des parents qui voient aujourd’hui leurs enfants atteindre les plus hauts niveaux du monde du sport. Il est reconnaissant envers son pays d’accueil.

J’ai eu la chance de faire ce que je fais aujourd'hui et de donner la chance à Félix. La moindre des choses, c’est que Félix redonne à la nation canadienne. De mon côté, à ma manière, je le fais avec mes joueurs.

C’est lui qui a cru en Diallo à l’adolescence. Le clan Aliassime a peut-être aussi moussé sa candidature pour qu’il soit sélectionné pour la Coupe Davis.

Que Shapovalov soit là ou pas à la fin novembre, Sam Aliassime souhaite de tout cœur que Diallo soit de nouveau sélectionné question d’emmagasiner encore plus d’expérience.

Sans quoi, Diallo sera sans doute au tournoi challenger de Drummondville, une autre occasion d’apprendre.