Owen Beck, cette agréable surprise

De quoi s’agit-il? D’Owen Beck, jeune espoir du Canadien tout frais repêché, qui a évoqué Phillip Danault pour décrire son jeu, Danault dont le fantôme semble destiné à épouvanter les amateurs du CH pour quelques années encore.

Même Pierrick Dubé, l’un des deux attaquants invités par l’équipe au tournoi des recrues, a raconté qu’il s’entraînait avec l’ancien du Canadien durant l’été et qu’il s’abreuvait de ses conseils. Une ombre qui plane comme un triste rappel de la perte…

Pour ce qui est de Beck, le jeune homme en a étonné plus d’un jusqu’à présent à Buffalo. Il a certes marqué dans chacun des deux premiers matchs, mais il s’est surtout démarqué par son intensité, de belles qualités en protection de rondelle et une vitesse insoupçonnée. Il cite, Bo Horvat et Patrice Bergeron, en plus de Danault, comme modèles.

[Danault] a un jeu complet sur 200 pieds. Il a fait un excellent travail à Montréal, a eu beaucoup de succès et j’ai l’impression que je pourrais avoir le même genre d’impact sur le jeu , a lancé Beck après le deuxième match vendredi soir.

Je ne le connaissais pas tant que ça, a admis Jean-François Houle qui dirige les espoirs tricolores en fin de semaine. Sa vitesse est impressionnante. Même ses mouvements latéraux il les fait bien […] Il trouve les trous.

Il faut bien se garder de s’emballer avec une compétition du genre, mais il ne faudrait pas non plus minimiser une belle prestation d’un jeune de 18 ans. Il y a ici quelques routiers, des joueurs de 20, 21, 22, 23 ans, aux profils divers, certains sur le point d’éclore, de s’établir dans les rangs professionnels, d’autres baroudeurs plus limités, mais costauds, qui peuvent faire passer un mauvais quart d’heure aux plus jeunes.

Matthew Savoie, par exemple, 9e choix au total du dernier repêchage par les Sabres n’a pas autant brillé. Simon Nemec, choisi tout de suite après Juraj Slafkovsky, connaît aussi un départ en demi-teinte, tout le contraire de Beck sélectionné au début du deuxième tour (33e).

« Ce que vous voyez en ce moment, c’est exactement ce qu’il est. Un petit peu une émule de Danault, même si je ne pense pas que c’est l’équivalent de Danault au même âge. » — Une citation de Un recruteur à propos d'Owen Beck

Owen Beck lors du repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Offensivement, en effet, les chiffres ne sont pas les mêmes. À son année de repêchage, Beck a obtenu 51 points en 68 matchs dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL) tandis que Danault en avait réussi 67 en 64 rencontres dans la LHJMQ. Le Québécois en était toutefois à sa deuxième saison dans le junior contrairement à Beck qui a vu ce qui aurait été sa première campagne annulée en raison de la pandémie.

Il s’est quand même classé au 10e rang des patineurs nord-américains selon la centrale de recrutement de la LNH et notre homme le voyait sortir n’importe où entre le 25e et le 45e rang.

Je pense qu’il peut devenir un super bon joueur de troisième trio. On peut le mettre dans la même chaise que Jake Evans aussi. Jake a un peu plus de drive, lui est plus cérébral. Il a un excellent coup de patin. Il ne paraît pas patiner aussi vite, mais il est très rapide. C’est du patinage sans effort, ce n’est pas nécessairement très visible à l’œil, mais c’est un patineur fluide et il n’a pas besoin de déployer beaucoup d’énergie pour atteindre sa vitesse , a expliqué ce dépisteur d’une équipe de l’Ouest.

Étudiant accompli, il a été lauréat du trophée Bobby-Smith dans l’OHL qui récompense le hockeyeur-étudiant de l’année avec une moyenne de 93 % incluant des cours de mathématiques, de biologie et de chimie.

Clairement, le jeune homme a une tête sur les épaules. Il était d’ailleurs bien entouré en fin de semaine avec une bonne dizaine de membres de la famille Beck qui ont fait le voyage depuis Port Hope, en Ontario.

C’est un projet, mais un projet intéressant. Première impression réussie dans l’uniforme Bleu-blanc-rouge.

C’est une question de confiance offensivement. Il a plus de talent qu’il ne le pense. Son pire scénario c’est un gars qui va devenir un joueur de quatrième trio et en désavantage numérique. Mais son potentiel, c’est troisième trio , a précisé le recruteur.

Il s’agit de continuer dans la même direction , a rajouté Houle.