Gabriela Dabrowski championne en double en Inde

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire, la Brésilienne Luisa Stefani, ont remporté le tournoi de double de Chennai, en Inde, dimanche.

Les premières têtes de série ont facilement vaincu les Russes Anna Blinkova et Natela Dzalamidze en deux manches de 6-1 et 6-2 lors d'un match qui n'aura duré que 58 minutes.

Elles ont réussi cinq as, ne commettant aucune double faute. Elles ont remporté 12 jeux contre 3 pour leurs adversaires.

Luisa Stefani est restée à l'écart des terrains de tennis pendant près d'une année en raison d'une grave blessure au genou. Elle était heureuse de retrouver sa partenaire et amie, Gabriela Dabrowski, pour ce retour au jeu qui se conclut avec un trophée en mains.

Gaby, je ne pourrai jamais assez te remercier, a déclaré la Brésilienne après le match. Premièrement, pour notre amitié, mais aussi pour avoir joué avec moi cette semaine. Ça veut dire beaucoup. Je t’ai dit comment je l’appréciais. Nous avons eu beaucoup de plaisir sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain, comme toujours.

En demi-finales, Dabrowski et Stefani avaient défait la paire composée de Peangtarn Plipuech et Moyuka Uchijima en deux manches de 6-3 et 6-3.

Dabrowski, qui est âgée de 30 ans, a également obtenu le douzième titre en double féminin de sa carrière.

L'Ontarienne est 11e au classement de la WTA en double. Son dernier titre remontait à mai dernier. Elle avait alors gagné l’Omnium de Madrid en compagnie de la Mexicaine Giuliana Olmos.

Elles avaient aussi atteint la finale en Italie quelques jours plus tard et les quarts de finale aux Internationaux des États-Unis au début du mois de septembre.