Le Toronto FC éliminé de la course aux séries de la MLS

Battue sèchement 4 à 0 par Orlando City, la troupe de Bob Bradley a été officiellement éliminée de la course aux éliminatoires de la MLS, samedi.

L'équipe torontoise avait absolument besoin d'une victoire pour conserver l'espoir de participer au tournoi automnal, mais deux buts d'Orlando dans la première demi-heure de jeu ont scié les jambes de Toronto FC, qui n'a jamais été dans le coup de toute la rencontre.

L'international uruguayen Facundo Torres a ouvert la marque dès la neuvième minute, avant qu'Ercan Kara double l'avance des siens douze minutes plus tard, après une contre-attaque rapide.

Décontenancée, l'équipe de Bob Bradley n'a pas su trouver un deuxième souffle au retour de la mi-temps, et un but contre son camp de Lukas MacNaughton à la 47e minute a scellé le sort des Torontois, qui ont accordé un dernier but en fin de match, l'œuvre du Canadien Tesho Akindele (84e).

Avec cette défaite, le Toronto FC se retrouve maintenant au 13e rang de l'Association Est, à sept points du dernier rang donnant accès aux éliminatoires, avec deux matchs à disputer au calendrier.

C'est la première fois depuis 2014 que le Toronto FC ne participe pas aux séries éliminatoires pour une deuxième saison de suite. Lors de sa dernière présence en séries, en 2020, le Toronto FC s'était incliné 1-0 au premier tour face au Nashville SC.