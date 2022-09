L’apéritif de Kaiden Guhle

BUFFALO - On s’attendait à une lutte féroce en défense parmi les jeunes joueurs du Canadien, on a plutôt eu une bataille d’oreillers jusqu’à présent. Ça devrait changer à partir dimanche.

Pas de panique non plus, le véritable débat se fera pendant le camp d’entraînement à Montréal et non pendant que les recrues batifolent sur les berges du lac Érié, on s’entend. N’empêche, il n’est jamais trop tôt pour bien faire.

Quand le CH croisera le fer avec les espoirs des Sénateurs au tournoi des recrues dimanche midi, dont les plus beaux bijoux comme Jake Sanderson et Shane Pinto seront toutefois absents, un autre des prétendants à l’arrière aura l’occasion de faire une bonne première impression.

Un peu tout le monde sait, d’abord, de quoi Kaiden Guhle est capable, ensuite qu’il ne gagnera pas un poste dans la LNH dans un match de ce calibre, mais la curiosité l’emporte : de quoi aura l’air le jeune homme aux côtés de Mattias Norlinder ou de Jordan Harris par exemple, rivaux malgré eux.

Guhle a raté les deux premières rencontres à Buffalo et a dû faire l’impasse sur le camp de développement en juillet en raison d’une blessure au bas du corps. Ça fait donc près d’un an qu’on ne l’a vu dans un contexte professionnel.

Cette fois, les attentes sont élevées. Quand le « vrai » camp se mettra en branle mercredi prochain, il aura toutes les occasions de démontrer qu’il est prêt pour le CH. Et il aura peut-être un peu de retard à rattraper.

Guhle a eu une bien longue saison conclue le 24 juin à la Coupe Memorial. La blessure susmentionnée l’a contraint à l’inactivité pendant un temps, même s’il assure qu’il aurait probablement pris autant de repos de toute façon .

L’arrière d’Edmonton a chaussé les patins seulement au début août, lorsqu’il est arrivé à Montréal, pour entamer sa préparation à la demande de l’équipe qui souhaitait avoir un peu plus de contrôle sur sa rééducation. Guhle s’est familiarisé avec la ville, a passé du bon temps avec Arber Xhekaj, Juraj Slafkovsky et Filip Mesar, qui, décidément, devait avoir l’air du petit frère quand les quatre se promenaient dans le Vieux-Port.

Préparation tronquée donc, même si le défenseur s’est entraîné tant bien que mal hors glace, s’exerçant entre autres au maniement de rondelle.

L’entraîneur Jean-François Houle a prôné la prudence avant de le lancer dans la mêlée et lui a finalement offert trois entraînements complets.

L’organisation ne m’aurait pas placé dans cette position s’ils ne pensaient pas que j’étais prêt. Je me sens prêt aussi et je leur fais pleinement confiance , a affirmé Guhle après l’entraînement samedi.

Question de constance

Guhle a tout vécu pendant son stage junior : des équipes dominantes, d’autres en reconstruction, un échange, une participation et demi au mondial junior, deux championnats et deux participations à la Coupe Memorial. Il a été capitaine à Prince Albert, capitaine avec Équipe Canada junior, quoique seulement pendant deux matchs, avant que la vilaine COVID-19 en décide autrement.

Il assure que cette dernière année junior l’a vraiment aidé .

On avait une bonne équipe, j’ai un autre long parcours éliminatoire sous la ceinture. C’était important de retourner là-bas et d’être LE gars sur qui on compte , a-t-il poursuivi.

Il dit avoir amélioré son jeu offensif, avoir pris de la maturité et de la confiance. Des éléments essentiels pour dénicher la fameuse constance, qualité primordiale des joueurs professionnels et qui échappe souvent même aux plus talentueux d’entre eux.

Houle l’a encore répété samedi.

Son défi, comme tous les jeunes, c’est la constance. C’est la même chose pour (Arber) Xhekaj, (Mattias) Norlinder, (Justin) Barron, c’est la constance. S’ils sont capables de montrer qu’ils peuvent jouer dans la Ligue nationale tous les jours, ils ont peut-être une chance , a lancé l’entraîneur qui pilote le camp des recrues.

Il a beaucoup de maturité, c’est un leader aussi. Tu vois que ça fait une couple d’années qu’il est ici. Sur la patinoire, il fait de bonnes passes raides. Il est prêt pour un camp de la Ligue nationale et il va tout faire pour se dénicher un poste, c’est sûr , a ajouté Houle.

Tant mieux car dans son cas, ce ne sont pas là que chimères. Il peut rêver à la Ligue nationale dès cette année. Sinon, Laval l’attend.

En rafale

Le premier choix du dernier repêchage réintégrera la formation contre les Sénateurs dimanche. Juraj Slafkovsky a sauté son tour vendredi après avoir disputé un match fait de hauts et de bas la veille.

En plus de Guhle, ce sont les deux seuls changements apportés par Houle. Dans cette bataille des défenseurs, Barron et Xhekaj attendront donc au camp d’entraînement du Canadien la semaine prochaine pour présenter leurs arguments.