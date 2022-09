Auger-Aliassime envoie le Canada en quarts de finale de la Coupe Davis

Sa victoire convaincante de 6-3 et 6-4 contre le Serbe Miomir Kecmanovic a confirmé la qualification du Canada pour les quarts de finale de la Coupe Davis, en novembre à Malaga. Déjà assurés de la 2e place du groupe B, les représentants de la feuille d'érable pourraient terminer au 1er rang en gagnant le match de double à l'horaire contre la Serbie.

C'est un soulagement d'être qualifiés, parce qu'on était ici pour ça, a dit Auger-Aliassime en entrevue sur le terrain. J’aime jouer ce genre de tournois en équipe. On a gagné la Coupe ATP en début d'année et on dirait que je joue toujours bien quand je joue pour le drapeau.

L'équipe du Canada à la Coupe Davis était tout sourire après sa qualification pour les quarts de finale. Photo : Courtoisie / Martin Sidorjak

Je venais avec un peu de poids sur mes épaules pour aider le Canada à gagner, mais tous les efforts valent la peine, a-t-il ajouté en point de presse. Je suis très content pour l’équipe et je sens aussi une responsabilité par rapport à la fédération, et à la nation de donner le meilleur effort. C’est tout ce que je peux me demander et c’est ce que j’ai fait depuis 24h. Je suis très content de mon effort et d’avoir accompli la mission.

Match entre Félix Auger-Aliassime (CAN) et Miomir Kecmanovic (SRB). Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Auger-Aliassime, 13e mondial, a pris aisément la mesure de Miomir Kecmanovic, 33e. Le Serbe avait pourtant une fiche de deux victoires contre aucun revers face au Québécois. Pire encore, il n'avait jamais concédé de manche à la pépite canadienne.

Au premier tour du tournoi de Miami, en avril dernier, le Serbe s’était même imposé en deux manches de 6-4 et 6-2.

Samedi, à Valence, la supériorité d'Auger-Aliassime n'a jamais fait de doute. Solide au service, confiant en retour, le Québécois ne semblait pas le moindrement importuné par sa longue journée de travail de vendredi et sa victoire contre le numéro un mondial.

Son émotion était palpable après le point de match converti.

Ce sont des émotions uniques, a dit le joueur. C’est beau de gagner sur le circuit principal et dans les tournois du grand chelem, mais la Coupe Davis, c’est dans une catégorie à part. Il n'y a pas de points de classement, mais d’avoir une équipe et des amis proches de moi, comme Alexis, Gabriel et même Vasek qui me soutiennent toute la semaine et moi qui essaie de les soutenir aussi du mieux que je peux, c’est un sentiment dur à décrire et vraiment gratifiant. De voir le sourire sur le visage de tout le monde et de sentir que j’y ai contribué, ça me fait vraiment plaisir.

Au plan tennistique, le Québécois a mis son adversaire sous pression durant tout le match, notamment grâce à son service et à son coup droit. Auger-Aliassime a réussi 13 as et a remporté 91 % des points lorsque son premier service était en jeu.

Il a réussi 22 coups gagnants, contre 14 fautes directes.

C’était un match très solide au cours duquel j'ai concédé seulement deux balles de bris au cours du même jeu, a analysé le joueur de 22 ans. C'était un très bon match et je me sentais bien. J'ai eu une dure journée hier et c’était important aujourd'hui de confirmer ma belle forme avec une victoire.

Dure première pour Diallo

Dans le premier match de la journée, Gabriel Diallo a connu un rude baptême en Coupe Davis à Valence, en Espagne.

Le jeune homme de 20 ans, sélectionné pour la première fois par le capitaine Frank Dancevic, s’est incliné en deux manches de 6-2 et 6-2 devant Laslo Djere lors du premier match du duel entre le Canada et la Serbie.

Gabriel Diallo. Photo : Courtoisie / Tennis Canada / Martin Sidorjak

Diallo, récent vainqueur du tournoi de Granby, n’a jamais été dans le coup devant un rival beaucoup plus expérimenté que lui. À 27 ans, Djere, 66e mondial, est un vétéran du circuit et a déjà occupé le 27e rang mondial.

C'est le meilleur joueur que j’ai affronté de toute ma vie pour le moment, a admis Diallo en point de presse. Il est très intelligent et il m’a placé dans des positions inconfortables dans lesquelles je ne pouvais pas réussir les coups que j’avais envie de frapper. En retour de service, dès qu’il a sa raquette sur la balle, il ne rate pas. Il joue très profond et il gère bien son match et ses émotions.

De son côté, le Québécois est 334e mondial. Le grand serveur de 6 pi 7 po (2,01 m) a été brisé à deux occasions dans chacune des manches. Il a commis trois doubles fautes et n’a gagné que 53 % des points sur son premier service.

Match entre Gabriel Diallo (CAN) et Laslo Djere (SRB). Photo : AP / Alberto Saíz

Contre un joueur aguerri et régulier, Diallo a commis 22 fautes directes, contre seulement 6 coups gagnants.

À ce niveau, il faut avoir un bon service et surtout être en mesure de bien le placer, a analysé le Montréalais. Je n’ai pas mal servi, mais je ne plaçais pas assez bien mes balles. Il a menacé mon service à tous les jeux. Il est intelligent et très expérimenté, et ça paraissait aujourd’hui.

J’aurais aimé mieux servir et mieux jouer derrière mon service la première balle. Sinon, le reste, je pense que dans les échanges, je n’étais pas mauvais. Je n'étais pas incroyable, mais pas mauvais.

Ce duel à sens unique a duré à peine plus d’une heure. Malgré la sévérité du pointage, Diallo a apprécié l'expérience.

Ce n'est pas le résultat que je voulais, mais j’étais extrêmement reconnaissant envers Tennis Canada et envers Frank de me faire confiance et de m’envoyer sur le terrain, a dit Diallo, avec le sourire. J’ai essayé de prendre le plus de plaisir possible, de jouer mon jeu et d’essayer de jouer de façon relâchée. Il y a eu des moments où j’étais plus tendu, mais dans l'ensemble, c'était une très belle expérience. Je vais me rappeler toute ma vie ce premier match.

Après avoir passé plus de quatre heures sur le terrain et souffert physiquement vendredi contre l’Espagne, Vasek Pospisil a obtenu congé du simple afin d'être en meilleure forme pour le match de double.

Pospisil contraint à l'abandon

Afin d'éviter qu'Auger-Aliassime dispute un deuxième programme double en autant de jours, le capitaine de l'équipe canadienne, Frank Dancevic, l'a remplacé par Alexis Galarneau pour le match de double ultime contre Kecmanovic et Filip Krajinovic.

Or, le match n'a duré que trois petites parties. En retard 1-2, Vasek Pospisil a déclaré forfait. Il a expliqué en point de presse qu'il s'était blessé au genou. Il estime qu'il sera à l'écart des terrains pour trois à quatre semaines.

Le Vancouvérois de 32 ans n'avait aucun regret d'avoir poussé son corps à la limite vendredi.

On ne sait jamais ce qui va arriver, a dit Pospisil en point de presse. J'essaie juste de faire le meilleur que je peux chaque jour et chaque match et on a eu un résultat énorme pour l'équipe. La semaine a été une expérience incroyable. Je suis très content, tout le monde est content et on va partir d'ici avec le sourire.

Reste à voir si Pospisil sera disponible et en forme dans deux mois pour la prochaine étape à Malaga.

Le Canada pourrait aussi recevoir du renfort si Denis Shapovalov décide de rejoindre l'équipe. Le capitaine Frank Dancevic ne sait pas encore s'il pourra compter sur les services du spectaculaire gaucher.

Honnêtement, je n'ai pas encore pensé au futur, a répondu Dancevic. On se concentrait sur le travail à accomplir cette semaine. Je n'ai pas eu le temps de penser à rien d'autre qu'à préparer l'équipe pour les matchs de la semaine.

C'est sûr que sa présence augmente nos chances de gagner et c’est ce qu’on veut en équipe, a pour sa part commenter Félix Auger-Aliassime. On est une très bonne nation de tennis, mais on ne compte pas 8 joueurs ou 10 joueurs dans le top 100 mondial comme d’autres. Chaque joueur qu’on perd dans l’équipe, on le sent. Si on veut aller au bout, si on veut se donner une chance d’aller en finale et gagner, il faudrait que tous nos joueurs jouent.

Denis Shapovalov, 24e mondial, n'a pas représenté le Canada en Coupe Davis depuis 2019. Il avait alors mené le pays à la grande finale, perdue contre l'Espagne.