Kheira Hamraoui raconte sa version de l’attaque qu’elle a subie

La joueuse du Paris Saint-Germain (PSG) Kheira Hamraoui a publié des photos des blessures qu'elle a subies à la suite d'une violente attaque qui la hante encore jour et nuit et qui a provoqué de nombreux épisodes de harcèlement sur les réseaux sociaux.

Hamraoui a été victime d'une attaque en novembre 2021, à la suite d'une sortie avec son ex-coéquipière du PSG Aminata Diallo et d'autres joueuses de l’équipe. Hamraoui a été frappée à de nombreuses reprises avec une barre de fer et a eu besoin de points de suture aux mains et aux jambes.

Je n'oublierai jamais la soirée du 4 novembre 2021. Elle me hante jour et nuit. Cette nuit sombre a changé ma vie personnelle et professionnelle, ma vie en tant que femme et en tant que joueuse de soccer, a écrit Hamraoui sur Twitter. Cette triste nuit où j'ai cru que j'allais mourir après que deux hommes cagoulés m'aient forcée à sortir de la voiture. Ils m'ont matraquée avec des barres de fer, visant surtout le bas de mon corps.

La milieu de terrain âgée de 32 ans, qui a représenté la France à 39 reprises sur la scène internationale, a publié des photos de ses blessures : une énorme plaie à l'arrière de sa cuisse droite, et de sévères contusions autour de sa cuisse et de son genou gauche.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L'objectif était clair cette nuit-là : me priver de mon outil de travail en me fracturant les jambes pour mettre un terme à ma carrière , a poursuivi Hamraoui, en ajoutant qu'elle avait ensuite été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, ce qui l'a placée dans un état d'anxiété perpétuel.

Diallo a été accusée de voie de fait préméditée et placée en détention préventive en lien avec cette attaque, ont précisé les représentants de la justice française vendredi. Diallo a été mise en état d'arrestation pour la deuxième fois depuis le déclenchement d'une enquête portant sur l'attaque aux dépens de Hamraoui. Diallo avait été placée en détention préventive en novembre avant d'être libérée sans condition.

Diallo a été rencontrée par les policiers après que quatre hommes eurent été arrêtés plus tôt cette semaine en lien avec l'attaque.

Elle est joueuse autonome depuis que son contrat avec le PSG est arrivé à échéance à la conclusion de la dernière campagne.