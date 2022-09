Arslanbek Makhmudov poussé à la limite mais vainqueur à Montréal

MONTRÉAL -- Arslanbek Makhmudov a vaincu le Français Carlos Takam par décision unanime, vendredi, au Casino de Montréal, pour mettre la main sur la ceinture WBC Silver tout en conservant ses titres NABA et NABF des poids lourds et sa fiche parfaite.

Au terme d'une véritable guerre de tranchées, Makhmudov (15-0, 14 K.-O.) a obtenu la faveur des juges qui ont remis des cartes de 96-92, 97-91 et 96-92 au terme de 10 rounds âprement disputés.

On a d'abord cru à une autre soirée expéditive après que Takam se soit retrouvé au tapis après moins de 30 secondes de combat. Mais non seulement le Français s'est-il relevé, mais il a ensuite tenu parole en offrant la meilleure opposition jamais donnée à Makhmudov.

Avec une boxe affûtée et toute en contre, Takam (39-7-1, 28 K.-O.) a lancé des bombes qui ont fait vaciller le Russe, qui ne semblait pas en mesure d'échapper à la poursuite engagée par son adversaire. Au milieu du combat, il était impossible de départager les combattants.

Au septième round, Takam semblait en voie de prendre un avantage quand il a fendu l'air avec un large crochet du droit. Suspendu aux câbles, il n'a pas pu contrer la riposte de Makhmudov qui imposait ainsi un deuxième compte de huit à Takam.

Même s'il est revenu en force dans les deux dernières reprises, Takam n'a pas été en mesure de freiner Makhmudov. Ce dernier est officiellement entré dans les majeures et la soirée devra lui servir d'avertissement. Il devra mieux se défendre pour survivre dans les échelons supérieurs.

Takam l'avait bien dit : Makhmudov n'avait encore jamais affronté un boxeur de sa trempe.

À l'école des durs

Makhmudov n'a pas cherché à se défiler en venant à la rencontre des journalistes à l'issue du premier combat de sa carrière l'ayant poussé à la limite.

Je l'ai envoyé au tapis rapidement, mais j'ai ensuite essayé de relaxer plutôt que de chercher à en finir tout de suite. C'est un bon boxeur dans une bonne forme physique. Mais je suis satisfait parce que j'ai fait 10 rounds. Je n'avais jamais fait 10 rounds auparavant , a d'abord dit le géant.

J'avais besoin de savoir si je pouvais tenir 10 rounds dans un gros combat. C'est une bonne expérience. Je l'ai envoyé au tapis deux fois. Si vous regardez ses derniers combats, Joshua et Joyce l'ont aussi envoyé au plancher. Quand je l'ai vu tombé, je n'étais pas pressé d'en finir, a-t-il poursuivi.

« J'ai eu une longue pause après mon dernier combat. Je suis rentré en Russie et j'ai eu un court camp de préparation pour ce combat. Honnêtement, je dois écouter davantage mon coach. Ce soir n'était pas super, mais pas si mauvais non plus. Je dois bien sûr améliorer ma défensive. » — Une citation de Arslanbek Makhmudov, nouveau champion WBC Silver des poids lourds

Son entraîneur Marc Ramsay avait une vision un peu différente du déroulement de la soirée de son protégé.

Je n'ai pas vraiment été inquiet. J'aurais aimé qu'il prenne moins de coups. Il s'est un peu désorganisé techniquement, mais il y a beaucoup de choses que j'ai aimées , a reconnu Ramsay.

« Surtout avec la chute rapide (de Takam) au premier round, je pense qu'Arslanbek est devenu un peu anxieux et il voulait terminer le travail comme il le fait d'habitude. Non seulement il n'a pas terminé le travail, mais il s'est retrouvé dans une zone où il n'est pas habitué avec les rounds 5, 6, 7, 8, 9... C'est très long tout ça et c'est tout nouveau pour lui. » — Une citation de Marc Ramsay, entraîneur de boxe

Ramsay a clairement le sentiment que son poulain est véritablement entré dans les grandes ligues en affrontant un gars comme Carlos Takam.

Je l'ai dit tout au long de la semaine. Takam est le gardien de la porte de la vraie business et comme vous avez pu le voir, c'est un vrai boxeur, techniquement bien organisé, bien entraîné un gars qui est résistant, qui est allé au plancher à deux reprises et est en mesure de continuer le combat. On a fait face à un vrai vétéran ce soir , a insisté Ramsay.

Enfin, le promoteur Camille Estephan était visiblement soulagé que sa vedette s'en sorte avec les honneurs.

Ce n'est pas du ballet, c'est de la boxe. Il peut se faire frapper et on s'attend à ça. Je suis heureux parce que les gens doutaient de sa mâchoire. On a prouvé qu'elle est solide et qu'il peut faire des guerres durant 10 rounds. On sait qu'il doit travailler sur sa défensive et ça nous donne la chance de progresser , a-t-il conclu avec le sourire en songeant à la forte impression que Makhmudov a pu laisser à son nouvel auditoire américain par l'entremise du réseau ESPN+.

Mark DeLuca ne s'est pas remis de l'assaut lancé par Steven Butler au 2e round. Photo : Vincent Éthier - Eye of the Tiger Management

Butler convaincant

Steven Butler (31-3-1, 26 K.-O.) disait tout au long des deux dernières semaines et à qui voulait l'entendre qu'il avait encore de la bonne boxe en lui.

À 27 ans, Bang-Bang l'a démontré de façon éloquente en se débarrassant de Mark DeLuca (28-4, 16 K.-O.) en moins de deux rounds. Plaçant des coups dévastateurs en combinaisons rapides, il a désarmé celui qui se fait surnommer Bazooka .

Après un premier round chaudement disputé qui avait vu les deux boxeurs atteindre la cible avec puissance, Butler s'en était tiré avec un mince avantage même s'il est retourné dans son coin avec le nez ensanglanté.

À la reprise, Butler a beaucoup mieux utilisé sa longue portée pour toucher DeLuca à répétitions avec sa main arrière. Repoussant son rival dans les cordes, Butler a sonné son rival avec deux lourds crochets à la tête.

Même après le compte de huit, l'Américain n'a pas su recouvrer ses esprits à temps. Devant le combattant qui titubait encore, l'arbitre a mis fin aux hostilités à 1:59 de cette deuxième et ultime reprise du combat.

Questionné sur ce qui c'était passé entre le premier et le deuxième round pour qu'on le voie attaquer avec tellement plus de vigueur, Butler a laissé entendre que ça faisait partie du plan de match.

« C'était le plan. Au premier round, vous m'avez vu faire des feintes. Je lançais des coups, mais c'était juste pour le "timer". Je ne le touchais pas nécessairement. J'essayais de voir où il plaçait sa tête. Le plan de match était de doubler ma main droite. Au 2e round, Raynald m'a dit d'ouvrir ma main droite. Je me suis installé, j'ai placé mes 'jabs' au corps. Il se penchait et quand le moment est venu, je l'ai saisi et j'ai mis fin au combat. » — Une citation de Steven Butler, champion NABF des poids moyens

Butler a d'ailleurs vanté les mérites de son entraîneur Reynald Boisvert à qui il est prêt à obéir à chacun de ses commandements.

Reynald est responsable de tout. Si demain il me dit d'aller voler au dépanneur, je vais le faire. Je ferais n'importe quoi pour lui et c'est pour ça que je l'écoute de A à Z. J'ai mûri à ses côtés. J'ai commencé la boxe à 11 ans au Club de boxe Champion et c'est Reynald qui m'a accueilli. Il me connaît par coeur. Il sait quand j'ai de bonnes ou de mauvaises journées. Il sait comment me mesurer, comment me contrôler. On a trouvé une bonne clé de succès ensemble.

En conservant la ceinture NABF des poids moyens de manière aussi convaincante, Butler peut s'attendre à faire un bond appréciable au classement mondial en passant du 24e échelon pour atterrir quelque part parmi les 15 meilleurs de la planète WBC.

Je crois que je le mérite parce que c'est une belle victoire, un K.-O. au 2e round face à un boxeur qui s'est battu en championnat du monde il y a deux ans. C'est maintenant entre les mains de mon équipe pour s'assurer que je sois bien classé.

L'expérience a parlé

En sous-carte, la gauchère longueuilloise Martine Vallières-Bisson (6-1, 1 K.-O.) a eu fort à faire face à la Marseillaise Emma Gongora (4-3) dans un intense duel de la catégorie des poids plumes (55 kg).

Gongola a ainsi récolté une victoire par décision unanime des trois juges 57-54, 57-54 et 58-54.

Gongora, une adepte du kickboxing où elle se classe 4e au monde en vertu d'une fiche de 19 victoires en 20 combats, a donné énormément de fil à retordre avec des attaques en puissance et son habileté à contrôler le centre du ring.

Après avoir visité le plancher pour un compte de huit au 2e round, Vallières-Bisson a pu rattraper le coup à la reprise suivante grâce au point que la Française a perdu à la suite d'un 3e avertissement pour un coup derrière la tête.

Martine Vallières-Bisson en a été quitte pour une fracture du nez. Photo : Vincent Éthier - Eye of the Tiger Management

Le reste de l'affrontement a été tout à l'avantage de Gongora qui a usé de son expérience pour face mal paraître la Québécoise, allant jusqu'à lui entailler le nez pour la faire saigner abondamment. Victime d'une fracture du nez, Vallières-Bisson a tout de même fait preuve de courage pour aller jusqu'au bout du combat.

Au dernier round, malgré un autre point retiré pour coups derrière la tête, la Française affirmait clairement sa supériorité technique pour l'emporter de façon décisive.