La retraite des athlètes, une étape parfois dure à franchir

Plusieurs athlètes bien connus du public ont pris leur retraite de la compétition récemment: Roger Federer, Serena Williams, et chez nous, Charles Hamelin, Chloé Dufour-Lapointe. Ces femmes et ces hommes hors de l'ordinaire doivent se préparer à tourner la page.

Kaetlyn Osmond est comme un bouchon dans l’eau. Quatre ans après quitté la compétition, l’ancienne patineuse artistique canadienne admet sortir à peine la tête hors de l’eau.

C'est beaucoup plus difficile que je l’avais imaginé, dit la jeune femme de 26 ans. Psychologiquement, c’est dur, parce que vous perdez l’identité qui était la vôtre pendant toute votre vie active.

Osmond a été championne du monde en 2018 et a remporté deux médailles aux Jeux olympiques de 2018, le bronze en individuel et l'or par équipe.

La patineuse artistique Kaetlyn Osmond est montée deux fois sur le podium aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Photo : Reuters / Éric Gaillard

Elle n’avait que 22 ans, et ne pensait pas quitter la compétition.

Je n’étais pas prête à ça, explique-t-elle. Je n’étais pas convaincue que je pouvais arrêter de m’entraîner. Du jour au lendemain, vous n’êtes plus au centre des conversations. On vous oublie complètement.

Elle a alors décidé de quitter Toronto, de coupe avec le milieu du patinage artistique.

J’ai été obligée de me débrouiller toute seule, et ça ne s’est pas très bien passé, admet-elle. Quand j’ai vu mon corps changer, car je ne m‘entraînais plus cinq heures par jour. J’ai eu des crises de panique. Je m’en sors à peine.

Cara Button, directrice du programme Plan de match Photo : Comité olympique canadien

Cara Button est directrice du programme Plan de match, une plate-forme de transition et de bien-être pour les athlètes de haut niveau mise sur pied en 2015 par les comités canadiens olympique et paralympique.

La question de l’identité est au cœur des problèmes de transition, explique-t-elle. Qui suis-je si je ne suis plus une/un athlète ? Que puis-je offrir d’intéressant ? Et il y a un deuil à faire d’une activité qui était au centre de votre vie et que vous ne faites plus.

Miranda Ayim, l’ancienne capitaine de l’équipe canadienne de basketball a quitté la compétition après ses troisièmes Jeux, et est restée prostrée chez ses parents pendant une semaine.

J’ai pleuré pas mal, se souvient-elle, mais c’est bon de faire le deuil, de passer à travers cette étape de transition entourée de gens qui peuvent vous supporter dans cette épreuve.

Miranda Ayim avec l’équipe olympique canadienne de basketball Photo : Gracieuseté de FIBA

La femme de 34 ans cite volontiers Carl Jung: Jusqu’à ce que vous preniez conscience de ce qui était dans votre subconscient, c’est ce qui vous définira et c’est ce que vous appellerez le destin .

Prendre conscience qu’il y a une période de transition à passer, ce n’est pas facile, explique-t-elle, car toute votre identité est intimement liée à votre sport, et depuis longtemps. C’est un processus qui peut être douloureux.

Justin Kripps Photo : Getty Images / Adam Pretty

Le pilote de bobsleigh Justin Kripps a annoncé le 25 août qu’il quittait la compétition. Il a remporté la médaille d’or olympique en 2022 en bob biplace.

L'homme de 35 ans dit qu’il a eu suffisamment de décharges d’adrénaline pour toute une vie. Je me suis assez mis en danger, mais ce qui va me manquer, admet-il, c’est la vie d’équipe et l’intensité d’une descente de quelques secondes.

Kripps a rejoint l’équipe des entraîneurs de la fédération canadienne.

Cette intensité, je pourrai difficilement la revivre , affirme-t-il.

Charles Hamelin pendant une compétition Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Le patineur de courte piste Charles Hamelin a quitté la compétition après ses cinquièmes Jeux, en 2022. Il avait d’abord décidé de quitter la compétition en 2018, donc ce dernier cycle olympique lui a permis de se préparer pour le choc.

Ça m’a permis de tout mettre en place pour ma retraite, et je n’ai pas eu peur de partir , explique-t-il.

L'homme de 38 ans est copropriétaire d’une entreprise d’équipement de patinage de vitesse, Nagano Skate, qui offre du soutien à travers son académie depuis 2016.

Après s’être marié, il a commencé à travailler à temps plein le 1er septembre à titre de directeur des opérations de la SODEM, une entreprise qui gère des sites récréatifs au Québec.

Charles Hamelin Photo : Getty Images / Ker Robertson

Il se souvient de son dernier entraînement, c’était le 8 avril. Il se souvient aussi de la douleur des entraînements.

Les gens me demandent si le patinage me manque ? Je leur dis: Même pas.

Je suis allé à quelques entraînements, et j’étais très content d’être de l’autre côté de la patinoire. Je ne m’ennuie pas de la douleur dans les jambes.

Cara Button croit qu’un des défis des nouveaux retraités, c’est de trouver la bonne formule pour rester en forme. Certains se mettent à la course à pied longue distance.

L’exercice diminue le stress, c’est une forme de thérapie. Kaetlyn Osmond a essayé la planche à neige, le vélo tout terrain, le surf et voudrait faire du parapente.

Ces activités me donnent des papillons, et c’est une des choses ce qui me manquent le plus , explique-t-elle.

Kaetlyn Osmond sur la glace pendant un cours Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

La Terre-neuvienne de naissance, qui étudie en communication à l'Université d'Alberta, a trouvé une certaine quiétude intérieure à enseigner à son ancien club de patinage artistique à Edmonton.