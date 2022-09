La pression de la filiale slovaque

BUFFALO - Ils signent moins d’autographes, passent plus facilement entre les cadres de portes, mais devront eux aussi s’habituer à la célébrité. Bien que dans une moindre mesure que Juraj Slafkovsky, les Slovaques Filip Mesar, du Canadien, et Simon Nemec, des Devils, doivent composer avec la pression d'un peuple.

Le peuple slovaque, a expliqué Mesar vendredi matin après l’entraînement matinal des recrues du CH.

Sélectionné au premier tour par le Canadien cet été (26e), le grand ami de Slafkovsky ne reçoit pas la même attention que son compatriote à Montréal, quoiqu’un esprit affuté aurait pu remettre ça en cause à voir la dizaine de journalistes le presser de questions pendant une dizaine de minutes au tournoi des recrues.

N’empêche, bien qu’il soit un choix de premier tour du repêchage il n’en a pas été la toute première sélection et jouera souvent dans l’ombre de Slafkovsky. Mesar le voit d’un bon œil.

Je pense que c’est bon pour moi parce que c’est peut-être un peu trop de pression pour [Slafkovsky] parfois. C’est probablement plus facile pour moi. Je préfère ne pas avoir trop d’attention , a lancé Mesar, souriant.

Le petit attaquant assure toutefois que Slafkovsky gère très bien ça et ne s’en fait pas pour lui. Pour sa part, il préfère passer entre les mailles du filet et laisser parler son jeu, comme il a su le faire jeudi soir, sans pour autant que la toile s’enflamme sur ses prouesses et que l’on dissèque son avenir dans le moindre détail.

Juraj Slafkovsky en compagnie de partisans du Canadien Photo : Radio-Canada / Alexandre Gascon

C’est plutôt quand il est retourné en Slovaquie après le repêchage qu’il a compris que sa vie avait changé…un peu…mais pas tant que ça non plus.

Mesar, Slafkovsky et Nemec, choisi au 2e rang au total par les Devils, ont pris un bain de foule à la fin juillet et des milliers de personnes ont fait la file pour obtenir leur autographe.

« C’était quand même assez fou avant le repêchage aussi, mais après c’était vraiment fou. On a beaucoup de pression en Slovaquie, mais on est bons pour gérer ça. » — Une citation de L'attaquant du Canadien Filip Mesar

Mesar a dû s’habituer à voir sa tête dans les journaux, surtout celle de Slafkovsky en fait, mais un peu de la sienne aussi. Il évoque l’omniprésence des réseaux sociaux et le fait que chaque fois qu’il en ouvrait un, il était assailli de nouvelles sur la nouvelle génération de hockeyeurs slovaques et son porte-étendard, Juraj Slafkovsky.

Nemec aussi passe un peu plus incognito. D’abord parce qu’il joue au New Jersey où il n’y a aucun journaliste présent au tournoi des recrues exception faite de la créatrice de contenus de l’équipe, ensuite car Slafkovsky est suffisamment costaud pour pouvoir lui faire de l’ombre.

Sa vie n’a pas vraiment changé depuis sa sélection surprise, affirme-t-il, si ce n’est qu’il prend plus de photos. Vrai qu’il ressent la pression, le soutien de son pays, mais [il] essaie d’apprécier le tout, c’est plaisant .

Différentes options

Pour Nemec comme pour Mesar, la suite des choses reste à écrire. Sans vouloir trop se projeter, disons que les chances de Slafkovsky d’amorcer la saison dans la LNH demeurent relativement bonnes. Le mystère s’épaissit quand il est question de ses deux compatriotes.

Le clan Mesar, représenté par Pat Brisson, a fait valoir sa préférence au Canadien et André Ruel, lieutenant de Brisson au Québec, a laissé tomber qu’il le verrait bien évoluer avec le Rocket de Laval cette année.

L’autre option serait d’envoyer l’attaquant à l’équipe junior détentrice de ses droits, soit les Rangers de Kitchener, mais l’on se fait rappeler qu’il a passé les deux dernières saisons avec des hommes en Slovaquie, que le défi de la Ligue américaine lui sied bien.

On verra avec les camps, a fait valoir l’entraîneur Jean-François Houle. Pour les Européens, c’est une option la Ligue américaine. Mais ce n’est pas toujours évident à un jeune âge. S’il est capable de se faire une place, on ne voit pas pourquoi on ne voudrait pas l’avoir.

Mesar s’est d’ailleurs démarquer jeudi soir et en aura encore l’occasion d’ici la fin du camp. Vendredi, face à Nemec et aux Devils, Houle a décidé de l’envoyer au centre, la position de son enfance, mais qu’il n’a plus pratiqué depuis deux ans.

On a plusieurs joueurs qui jouent au centre et à l’aile. Le camp des recrues est une bonne occasion de regarder des joueurs dans différentes chaises. Pour Mesar, on veut le voir au centre. Il patine bien et il soutient bien ses défenseurs , a poursuivi l’entraîneur.

Dans le cas de Nemec, il aura fort à faire pour déloger l’un des trois défenseurs droitiers qui le précèdent dans la hiérarchie des Devils. Dougie Hamilton, John Marino et Damon Severson sont bien en selle, à moins que l’un de ceux-là ne bifurquent vers la gauche pour permettre au jeune Slovaque de joindre leurs rangs.

Sinon, ce sera aussi la Ligue américaine.

Ce n’est pas facile la LNH pour un défenseur à 18 ans. Je suis un défenseur intelligent et je peux jouer de manière un peu plus intelligente que les autres joueurs , a toutefois prévenu Nemec.

Mesar en a d’ailleurs convenu. Sauf qu’il a aussi dit qu’il ne patinait pas très bien et qu’il avait hâte de l’affronter à un contre un. Si Nemec se cherchait une raison pour le planter dans la bande, en voilà une toute trouvée. Et en l’absence de Slafkovsky, Mesar à 5 pi 9 po (1,76 m) et 176 lb (80 kg) est une cible plus facile.

En rafale

Beaucoup de têtes d’affiche devront sauter leur tour vendredi soir. Slafkovsky, Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Justin Barron et Jan Mysak seront laissés de côté par l’entraîneur-chef.

Dans le cas de Guhle, Houle a assuré qu’il n’était pas exclu de la formation en raison d’une quelconque blessure. L’Albertain de 20 ans sera le seul à n’avoir disputé aucun des deux premiers matchs, mais a de bonnes chances de participer au troisième. Houle a évoqué le fait qu’il n’a pas eu beaucoup de temps pour se préparer récemment et qu’il doit encore un peu s’entraîner.