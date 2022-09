L’organisation des JO de 2026 apporte plusieurs défis

Des retards de construction coûteux, un poste de direction à pourvoir lié à un climat politique instable et un manque de commanditaires dans un contexte de crise économique qui se propage ont incité le président du Comité international olympique, Thomas Bach, à reconnaître les « défis » auxquels sont confrontés les organisateurs des Jeux d'hiver de 2026 à Milan et à Cortina d'Ampezzo.

La visite de la commission de coordination du CIO sur les sites de Milan et de Cortina ayant été reportée de trois mois à décembre en raison des élections nationales en Italie prévues plus tard ce mois-ci, M. Bach a dû gérer les affaires courantes lors d'une visite au premier ministre sortant Mario Draghi avant de recevoir un honneur du Comité olympique italien.

Comme toujours avant les Jeux olympiques, il y a des défis, en particulier à la lumière de ce nouvel ordre mondial émergent et de la crise financière et économique , a reconnu M. Bach, vendredi.

Mais nous avons surmonté certains défis au cours des deux dernières années, a-t-il ajouté, faisant allusion aux Jeux organisés à Tokyo et à Pékin au milieu de la pandémie de coronavirus. Je ne suis donc pas trop inquiet, car nous connaissons l'enthousiasme, l'efficacité et le dévouement de nos amis italiens.

À une époque de sensibilité croissante aux coûts des Jeux olympiques et aux dépassements de coûts financés par les contribuables, il a révélé que l'une des améliorations de sites les plus coûteux pour 2026 ne serait pas incluse dans les budgets officiels de Milano-Cortina.

Les autorités italiennes ont réservé plus de 80 millions d'euros (106 M$ CA) pour rénover la piste de glisse historique de Cortina en vue des épreuves de bobsleigh, de luge et de skeleton.

Thomas Bach a expliqué que ce serait un projet touristique et sportif qui se poursuivrait de toute façon et indépendamment des Jeux olympiques d'hiver .

Il a également appuyé les autorités locales qui attendent après l'élection pour nommer un nouveau président et chef de la direction du comité d'organisation après le départ de Vincenzo Novari, une décision qui a paralysé la construction et d'autres projets, dont le recrutement de commanditaires.

Le nouveau PDG doit avoir et devrait avoir le soutien du nouveau gouvernement, a soutenu l'Allemand. Il ne serait pas opportun de nommer une personne à ce poste maintenant, quelques (semaines) avant les élections nationales.

Les Jeux de 2026 seront les Jeux olympiques les plus étendus de tous les temps, avec des sites répartis sur 22 000 kilomètres carrés sur une vaste étendue du nord de l'Italie, soit des régions de Lombardie et de Vénétie aux provinces du Trentin et de Bolzano.

Les organisateurs ont suivi les plans du CIO pour que les Jeux olympiques modernes réduisent les coûts et ne construisent pas des installations qui deviennent des éléphants blancs financés par les contribuables.

Grâce aux nouvelles règles, nous avons pu imaginer une candidature comme Milan-Cortina, a dit la coordinatrice du Comité 2026, Diana Bianchedi, à Bach. Je vous promets que nous ne vous laisserons pas tomber.

Il y a eu des discussions sur la possibilité d'organiser certaines épreuves de glisse sur un site existant juste au-delà de la frontière italienne à Saint-Moritz, en Suisse, ou à Innsbruck, en Autriche.

Le CIO a récemment créé un comité visant à réduire les coûts, ce qui rend surprenant la décision de continuer à tenir les épreuves de glisse à Cortina.

La piste de glisse de 100 millions de dollars américains construite pour les Jeux de Turin en 2006 (la dernière fois que l'Italie a accueilli les Jeux olympiques d'hiver) a été démantelée en 2012 en raison de la hausse des coûts de maintenance.

Ivo Ferriani, le président de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton qui était le directeur général de la piste de Turin, a rappelé que Cortina dispose d'un siècle d'histoire de la glisse.

Il y a une tradition et une culture à Cortina, a-t-il affirmé à l'Associated Press. L'héritage ne concerne pas que le lieu. Il s'agit des gens.

M. Ferriani a ajouté que des plans sont déjà en cours pour accueillir des courses de bobsleigh de la Coupe du monde à Cortina en 2026-2027.

Ce sera le meilleur site, car il sera complètement accessible , a avancé M. Ferriani, ajoutant que sa proximité avec d'autres pistes en Autriche, en Suisse et en Allemagne en fait un choix naturel pour le circuit.

Thomas Bach n'avait pas grand-chose à dire sur le débat entourant le projet d'organiser du patinage de vitesse sur une piste extérieure à Baselga di Piné, dans la région du Trentin.

La dernière fois que le patinage de vitesse olympique a eu lieu en plein air, c'était aux Jeux d'Albertville en 1992, le CIO ayant depuis préféré l'environnement contrôlé des sites couverts.

La glace extérieure est notoirement difficile à maintenir en bonne condition pour que tous les concurrents aient une chance équitable de remporter une médaille.

Les températures en hausse ont encore aggravé la situation à Albertville.

Je n'ai pas le président de la commission de coordination ici avec moi, a dit M. Bach. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de venir ici, je n'ai pas reçu d'alerte indiquant que je devais absolument régler quelque chose.