Devenir maman et revenir rapidement sur le terrain

En juin dernier, quatre femmes ont marqué l’histoire de la CONCACAF en devenant le premier quatuor entièrement féminin à officier un match de soccer masculin de Ligue des nations. Parmi elles, Marie-Han Gagnon et Myriam Marcotte, toutes deux maman d’un enfant d’à peine un an.

Si le sport de haut niveau et le fait de devenir maman ont souvent été incompatibles, de plus en plus de femmes relèvent le défi. C’est le cas des arbitres internationales québécoises Myriam Marcotte et Marie-Han Gagnon, qui étaient de retour sur le terrain pour des matchs internationaux à peine quelques mois après avoir donné naissance à leur premier enfant.

Un peu contexte. Durant un match professionnel, l’arbitre de centre court en moyenne un peu plus de 12 km avec de nombreux sprints et changements de direction. Pour arbitrer des matchs professionnels masculins, les officiels doivent réussir des tests physiques très exigeants plusieurs fois par année.

Les normes à réussir pour arbitrer au niveau national et international : Deux sprints de 40 m en moins de 6 secondes (vitesse supérieure à 24 km/h)

Alternance de 75 m à la course en 15 secondes (18 km/h) et 25 m à la marche en 18 secondes, 10 fois (pour un total de 4000 m)

Il faut être aussi en forme que les joueurs. La préparation physique, c'est une partie super importante et ça ne fait qu'augmenter avec l'avancement. C'est beaucoup d'entraînement chaque semaine. Il faut faire attention à ce qu'on mange, à notre entraînement. Les standards physiques sont assez élevés , a expliqué Myriam Marcotte.

Marie-Han Gagnon a mis au monde la petite Romane le 29 juin 2022. Sept semaines plus tard, elle était de retour sur le terrain pour un match régional sur la Rive-Sud de Montréal. Quatre mois plus tard, elle officiait aux Championnats canadiens universitaires et six mois plus tard elle était à Port-au-Prince pour être arbitre-assistante lors du match de qualification pour la Coupe du monde féminine opposant Haïti au Honduras.

Je suis vraiment contente d'avoir pu revenir au niveau international après avoir eu mon bébé. J'avoue que je ne savais pas si j'allais réussir à retrouver un aussi haut niveau. C'est toujours une incertitude. On se demande. Je suis revenue et ça s'est bien passé. Ça m'a même permis d'avoir un match international masculin , a indiqué Gagnon.

Myriam Marcotte a vécu un retour semblable. Sa fille Claire a vu le jour à la fin du mois de mai et elle était aussi de retour sur la scène internationale au mois de février 2022 pour des matchs de qualification pour la Coupe du monde.

D’ailleurs, la Coupe du monde du soccer féminin de 2023, c’est l’objectif de Myriam Marcotte. Elle fait partie de la liste des candidates potentielles. Elle ne pouvait donc pas se permettre de rester loin des terrains trop longtemps.

« Honnêtement, je regarde en arrière et je ne sais pas comment j'ai réussi à tout faire ça, surtout de revenir après quatre mois. En sachant aussi que j'étais candidate pour la Coupe du monde de 2023, je savais que je n'avais pas le loisir de prendre un an ou deux ans avant de revenir. Si je voulais atteindre mon objectif, je devais recommencer. Ça m'a beaucoup motivée. » — Une citation de Myriam Marcotte

J'ai écouté les consignes au niveau médical. Je suis allée chercher de l'aide pour savoir comment recommencer, quoi faire, quoi ne pas faire. C'est sûr que c'est vraiment difficile de trouver le temps au début, de trouver la motivation. Quand tu t'es levée plusieurs fois pendant la nuit, que tu accumules en moyenne quatre ou cinq heures de sommeil, c'est quand même un peu difficile au début , a ajouté Marcotte, qui a souvent dû prioriser l’entraînement aux siestes.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le chemin est long pour obtenir le badge d’arbitre international au soccer. Il implique beaucoup de travail, plusieurs heures d’entraînement physique par semaine, des week-ends de formation, des stages théoriques. Et un peu comme les athlètes amateurs, les arbitres doivent faire tout ça en plus de leur emploi.

La crainte de ne pas pouvoir poursuivre son parcours après une grossesse et de devoir abandonner son rêve est donc bien réelle, après tous les efforts et le temps investi.

De plus en plus d’athlètes et d’arbitres de haut niveau ont réussi à relever le défi et à retrouver leur niveau d’avant. Les fédérations sportives ont aussi évolué à ce niveau. Des femmes ont notamment pu voyager avec leur famille lors des dernières Coupes du monde. Ç’a énormément encouragé Myriam Marcotte.