Félix Auger-Aliassime bat Carlos Alcaraz, le Canada renverse l’Espagne

Aux côtés de Vasek Pospisil, Auger-Aliassime a renversé le duo formé par Marcel Granollers, un spécialiste du double, et Pedro Martinez en trois manches pour confirmer la victoire du Canada sur l'Espagne dans un duel du groupe B.

Après avoir cédé la première manche 6-4, les Canadiens ont remporté les deux autres 6-4 et 7-5. Les Espagnols ont pourtant eu l'occasion de servir pour le match en troisième manche. Les Canadiens ont plié, sans jamais casser.

Match entre Granollers/Martinez (ESP) et Auger-Aliassime/Pospisil (CAN). Photo : Getty Images / Clive Brunskill

C'est vraiment fou, a dit le Québécois sur le terrain. Je ne sais pas comment on a réussi à le faire. Ils n’ont pas baissé de calibre, on était simplement dans notre zone et on a continué d’y croire.

Cette victoire a semé l'euphorie dans le camp canadien, mené par le capitaine Frank Dancevic.

Je n'ai pas de mot pour décrire la performance de l'équipe , a dit Dancevic, aussi épuisé que ses joueurs à force de sauter de son banc après les beaux points. Ce sont des guerriers qui sont allés à la guerre pour gagner. C'est une journée incroyable.

Une journée incroyable amorcée par la victoire d'Auger-Aliassime sur Carlos Alcaraz.

Le contexte était bon et Félix Auger-Aliassime a su saisir sa chance. Le Québécois a renversé le premier joueur mondial, Carlos Alcaraz, en trois manches 6-7 (3/7) 6-4 et 6-2 en Coupe Davis à Valence.

Fraîchement titré à New York et arrivé en Espagne sur le tard, Alcaraz a été battu à l’usure à son retour en compétition par un Auger-Aliassime inspiré et pas le moindrement intimidé par la foule partisane.

Brillant au service, efficace en retour, le 13e mondial a su se relever d’un premier bris d’égalité un peu approximatif pour finalement s’imposer au bout de 2 h 50 min de jeu.

Félix Auger-Aliassime a battu le no 1 mondial pour la première fois de sa carrière. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Auger-Aliassime a pris l’ascendant sur son rival dès le début de la troisième manche en brisant le service d’Alcaraz.

Puis, au service à 2-1, le joueur de 22 ans a sauvé quatre balles de bris avant de refaire le coup à l’Espagnol qui semblait de plus en plus à court d’énergie. Auger-Aliassime a conclu l'affaire dès sa deuxième balle de match.

C’est la première fois de la carrière du Québécois qu’il bat le numéro un mondial. Il a réussi l'exploit sous les yeux de son père Sam, présent en tribunes.

C’est toutefois une deuxième victoire en deux occasions pour Auger-Aliassime contre Alcaraz. Aux Internationaux des États-Unis, en 2021, l’Espagnol avait abandonné en deuxième manche. Le Québécois menait 6-3 et 3-1.

Carlos est le numéro un mondial, il mérite tout notre respect d'être venu jouer la Coupe Davis quelques jours après son titre à New York, a dit Auger-Aliassime sur le terrain. Il est venu avec son esprit de compétition, j'ai tout donné et c'est ce que ça prend pour battre un joueur comme lui.

Le capitaine m’a beaucoup aidé dans l’adversité aujourd'hui, a ajouté le meneur canadien. Je ne voulais pas laisser l’équipe tomber. C'est un soulagement d’avoir cette victoire personnellement et c'est surtout une grosse victoire pour l’équipe.

La victoire d’Auger-Aliassime a permis au Canada de créer l’égalité 1-1 dans son duel au meilleur de trois matchs contre l’Espagne.

Auger-Aliassime tentera de confirmer la victoire canadienne dans le dernier match en double. Il fera équipe avec Vasek Pospisil contre Pedro Martinez et Marcel Granollers.

Le corps de Pospisil lâche

Vasek Pospisil a joué avec son courage habituel en Coupe Davis, mais il s’est incliné en trois manches contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut.

Après avoir remporté la première manche 6-3, le Vancouvérois a éprouvé quelques pépins physiques et a vu son rival remporter les deux 6-3 et 6-4 en 2 h 17 min.

Tout souriait pourtant au Canadien en première manche. Pospisil servait très bien et multipliait les coups gagnants. Il en a réussi 12 contre seulement 2 pour son rival.

Bautista Agut, un joueur d’expérience et reconnu pour sa régularité, surtout en Coupe Davis, a toutefois brisé le service du Canadien dès le début de deuxième manche.

À 2-2 en troisième manche, Pospisil a laissé filer une balle de bris. Au jeu suivant, l’Espagnol a été en mesure de briser le service du Canadien à zéro.

Vasek Pospisil lors de son duel contre Roberto Bautista Agut Photo : Getty Images / Clive Brunskill

C'est très frustrant de perdre des matchs quand c'est le physique et non le tennis qui décide, a dit Pospisil en point de presse. Jusqu'à 2-2 en troisième manche, je me sentais bien et je sentais que je pouvais gagner le match. Ça fait mal au cœur de perdre comme ça.

Je suis un grand gars et les conditions du terrain sont très lentes et c'est plus difficile pour quelqu'un comme moi. Ce sont probablement les conditions de jeu les plus lentes dans lesquelles j'ai joué dans toute ma carrière. On est en Espagne, les joueurs aiment les conditions lentes. Tout le monde ferait ça de choisir des conditions avantageuses.

Déjà diminué physiquement par une blessure en haut de la cuisse gauche, Pospisil a ensuite semblé être ralenti par l’imminence de crampes dans les jambes. Contre un adversaire aussi expérimenté, et encouragé par le public partisan de Valence, le scénario était loin d’être idéal.

Au final, Pospisil aura réussi 31 coups gagnants et commis 33 fautes directes. Bautista Agut, lui, s’est contenté de 13 coups gagnants et 13 fautes directes.

C’était du tennis de haut calibre et je retiens beaucoup de points positifs, mais je suis très très déçu, a ajouté Pospisil. Je voulais vraiment gagner. Je travaille tellement fort dans le gymnase et sur le terrain et mes adversaires sont plus forts physiquement. Le physique a fait la différence aujourd'hui.

À son dernier duel du groupe B, samedi, le Canada affrontera la Serbie, privée des services de Novak Djokovic.

Une victoire contre la Serbie confirmerait le premier rang de la troupe de Frank Dancevic.

Les deux premières équipes du groupe se qualifieront pour les quarts de finale du tournoi. La Corée du Sud, qui a perdu ses deux premières rencontres, complète le groupe.

Les quarts de finale, demi-finales et finale de la Coupe Davis auront lieu à Malaga du 22 au 27 novembre.