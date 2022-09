Épuisée, Eugenie Bouchard s’incline en quarts de finale à Chennai

Bouchard et sa partenaire de double, la Belge Yanina Wickmayer, tiraient de l'arrière 3-6, 1-1 contre la Russe Anna Blinkova et la Géorgienne Natela Dzalamidze lorsque la joueuse âgée de 28 ans a dû se retirer en raison de ce qui semble être un coup de chaleur.

Ce match avait commencé seulement quelques minutes après que Bouchard se soit inclinée en trois manches de 1-6, 6-4 et 6-2 aux dépens de l'Argentine Nadia Podoroska.

Bouchard a effectué son retour au jeu le mois dernier après une pause de 17 mois provoquée par une blessure à l'épaule droite qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Blinkova et Dzalamidze affronteront pour le titre les gagnantes de l'autre demi-finale qui aura lieu samedi entre les favorites, l'Ontarienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani, et la paire formée de la Thaïlandaise Peangtarn Plipuech et de la Japonaise Moyuka Uchijima.

Après avoir dominé la première manche de son match de simple, Bouchard, 902e au classement de la WTA, a concédé deux bris au début de la deuxième manche pour permettre à Podoroska de prendre les commandes du match.

Bouchard a eu besoin d'une pause médicale au milieu de la deuxième manche.

Podoroska a entrepris la manche ultime avec deux bris lors des trois premiers jeux pour prendre les devants 3-0 avant une interruption du jeu en raison d'un orage. À la reprise du jeu, Bouchard a obtenu le bris, mais elle n'est pas parvenue à concrétiser sa remontée.

De son côté, la Canadienne Rebecca Marino s'est inclinée 7-6 (12/10), 6-3 devant la Polonaise Magda Linette, 3e tête de série, en quarts de finale.

Marino tentait d'atteindre le carré d'as d'un tournoi de la WTA pour la deuxième fois de sa carrière. Elle avait participé à la finale de la Coupe Cellular South à Memphis, au Tennessee, en février 2011.