Femmes et sports extrêmes : le goût du risque

D’où vient ce goût intense pour le danger et l’adrénaline, lorsqu’on sait qu’un geste mal calculé peut avoir des conséquences dévastatrices? Le goût du risque se manifeste-t-il différemment sur le ring et sur un plateau de cinéma?

Dans ce premier épisode de la deuxième saison de Sportives, point final!, la boxeuse Marie-Pier Houle revient sur la mort de Jeannette Zacarias Zapata, son adversaire mexicaine décédée lors d’un combat en 2021. À la suite de ces instants bouleversants, l’athlète a mis sa carrière sur pause le temps de retrouver ses repères physiques et psychologiques. Dans un texte de Podium (Nouvelle fenêtre) , elle raconte comment son amour pour la boxe lui a permis d'accepter les risques et de se relever pour poursuivre sa carrière.

La comédienne Myriam « Mimi » Côté s’est taillé une place dans le cercle restreint des cascadeurs de cinéma. Son parcours l’a menée sur les plateaux de grandes productions nationales et internationales. Au cinéma comme au sport, le risque zéro n’existe pas. C’est pourquoi la préparation est primordiale lorsque vient le temps de sauter du haut d’un immeuble ou de se transformer… en torche humaine.

Une voix pour le sport féminin

Geneviève Tardif et Roseline Filion sont de retour à la barre de Sportives, point final!, un magazine qui aborde le sport au féminin sans tabous. Des scandales aux sports extrêmes, en passant par les questions de genre et la santé mentale, les animatrices et leurs invitées attaquent de front des sujets délicats, mais nécessaires.

Les trois premiers épisodes de la saison sont en ligne sur Ohdio et Tou.tv  (Nouvelle fenêtre) .