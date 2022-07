Scott Dixon remporte l’Indy de Toronto pour la quatrième fois de sa carrière

Colton Herta a été le deuxième plus rapide sur le circuit routier du parc des expositions de Toronto. Felix Rosenqvist est monté sur la troisième marche du podium.

Dixon se retrouve maintenant à égalité avec le légendaire Mario Andretti pour le plus haut total de victoires dans l'histoire de l'IndyCar, soit 52. A.J. Foyt est le meneur de tous les temps avec 67 triomphes.

Le Torontois Devlin DeFrancesco, une recrue sur le circuit de l'IndyCar, a terminé au 18e échelon. L'Ontarien Dalton Kellett a complété neuf tours avant qu'un problème mécanique mette fin à sa course.

Les deux Canadiens participaient à l'Indy de Toronto pour une première fois, alors que l'événement a été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

La monoplace de Kellett a commencé à dégager de la fumée très tôt dans la course, ce qui l'a forcé à rentrer aux puits. Après que son équipe eut travaillé sur la voiture, l'annonce de son abandon a été faite.

Alexander Rossi a été poussé contre le muret par Rosenqvist lors du 45e tour et il a brisé sa voiture. Bien que cet incident eut causé la sortie d'un drapeau jaune — et la majorité des pilotes ont profité de l'occasion pour rentrer aux puits — Rosenqvist n'a pas été pénalisé.

Dixon était le meneur au moment de l'accident de Rossi et il a montré la voie en rentrant aux puits. Rinus VeeKay n'a pas suivi l'exemple et il a gardé les commandes de la course jusqu'à ce qu'il doive changer de pneus.

Jimmie Johnson et la recrue Kyle Kirkwood sont entrés en contact au 58e tour et ils ont mis fin à leur course. Johnson a commencé à tourner dans la ligne de Kirkwood, ce qui a forcé la recrue à l'accrocher sur le côté de sa monoplace.

Bien que Herta s'était octroyé la position de tête lors des qualifications de samedi, Dixon a mené pendant la majorité de la course. En fin d'épreuve, on pouvait entendre le stratège de Herta lui demander de tenter une manoeuvre si l'occasion se présentait, mais de plutôt garder sa concentration pour économiser de l'essence.

Cette occasion ne s'est jamais présentée pour Herta et Dixon a tenu le coup pour mener plus d'une vingtaine des derniers tours de la course.

Dixon a remporté au moins une épreuve lors d'une 18e saison d’affilée, mais il n'avait pas signé une victoire à ses 23 dernières courses avant celle de dimanche à Toronto.