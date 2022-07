La ville de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, sera l’hôte des Championnats du monde de canoë-kayak sprint et de paracanoë 2022 (Canoe22). Les compétitions se dérouleront du 3 au 7 août sur le lac Banook, tandis qu’un festival culturel se tiendra sur ses berges.

Les organisateurs attendent environ 1000 athlètes de 70 pays et, fait intéressant, cette compétition est l'un des rares événements qui inclut les athlètes handicapés.

Dartmouth possède l’un des derniers lacs naturels encore utilisés pour accueillir des compétitions internationales, contrairement à la majorité des parcours internationaux qui ont été aménagés sur mesure pour ce type d’événement. Le lac Banook se situe au milieu de la région métropolitaine d’Halifax.

Le site de compétition des Championnats du monde de canoë-kayak sprint et de paracanoë 2022. Photo : Capture d'écran Canoe22

Un parcours de course de canoë et de kayak de 1000 mètres de calibre international est aménagé sur le lac pendant les mois d’été. Le site comporte neuf couloirs de course de neuf mètres de largeur. La ligne de départ de l'épreuve du 1000 mètres se trouve à l’extrémité nord du lac et la ligne d’arrivée, à l’extrémité sud.

Sur la rive ouest, une tour de trois étages s'élève au-dessus du lac, permettant aux officiels de juger l’arrivée des courses. Le parcours est utilisé chaque année pour de nombreuses compétitions.

Des travailleurs sur le lac Banook avant une compétition en 2014. Photo : The Canadian Press / Andrew Vaughan

La dernière fois que les Championnats du monde se sont tenus ici, en 2009, les événements de paracanoë étaient en démonstration, tout comme le canoë féminin. Nous sommes heureux qu’ils soient maintenant inclus dans le programme de courses officielles , affirme Tom Hall, directeur technique du comité organisateur.

On peut s’attendre à voir des équipes canadiennes très compétitives se battre pour les médailles .

Depuis quelques semaines, le site a des allures de chantier de construction puisqu'il faut s’assurer que tout sera prêt pour le début du mois d’août.

Notre plus grand défi est de transformer une communauté urbaine en site de compétition de niveau international pour tous les athlètes. Nous sommes chanceux de travailler avec le soutien de plusieurs groupes communautaires autour du lac , dit Hall.

« Nous avons fait face à quelques défis pour répondre aux normes de la fédération internationale, et nous avons hâte de dévoiler nos réalisations. » — Une citation de Tom Hall, directeur technique du comité organisateur de Canoe22

Tous les événements de sprint, que ce soit pour les Championnats du monde ou les différentes coupes du monde, incluent des athlètes ayant des handicaps.

La Fédération internationale de canoë demande donc aux différents comités organisateurs de s’assurer qu’il n’y a pas d'obstacles à la compétition pour les athlètes ayant un handicap et que le site soit accessible. Les athlètes pourront ainsi se concentrer sur leur performance.

Le comité organisateur a fait plusieurs changements pour améliorer l’accessibilité aux installations. Le village des athlètes – où ils se reposent, mangent ou reçoivent des traitements durant la journée avant de retourner à leur hôtel en soirée – a été déplacé de l'endroit où il se trouvait en 2009 vers un endroit plus approprié.

« Nous avons modifié les sentiers sur le site pour que leurs surfaces soient lisses et stables. Nous avons acheté de nouveaux quais qui sont très bas et nous avons ajouté des rampes dans plusieurs secteurs. Ces adaptations serviront durant l'événement et resteront en place comme héritage pour la communauté autour du lac. » — Une citation de Tom Hall, directeur technique du comité organisateur de Canoe22

Lors de ces championnats, chaque compétition de paracanoë et kayak sera une course de 200 mètres. Les athlètes participent à l’une des trois catégories selon leur amplitude de mouvement.

Il y a deux types d’embarcations : le kayak, qui ressemble fortement au kayak de sprint, et le Va’as modifié, un type d’embarcation utilisée dans les îles du Pacifique Sud. C’est un bateau qui est très stable grâce à un système de stabilisateur. Les compétiteurs utilisent une pagaie comportant une seule pale.

Les Championnats du monde de canoë-kayak sprint et de paracanoë 2022 est un des rares événements a accueillir à la fois des athlètes et des para-athlètes. Photo : Canoe22

Même si le paracanoë est relativement nouveau à l’international, c’est un sport qui se développe rapidement et qui est chaudement disputé aux paralympiques. Les épreuves de paracanoë et de parakayak sont toujours incluses dans les compétitions régulières.

La structure des événements, le nombre limité de classifications et d’épreuves offertes ainsi que le nombre restreint d’athlètes facilitent grandement les choses. De plus, tous les athlètes sont bien acceptés.

Le talent et les performances sont valorisés par tous les athlètes de niveau international et nous n’en manquerons pas ici, à Canoe22, avec les programmes de sprint et de paracanoë , mentionne le directeur technique.

Les épreuves de parakayak ont fait leur début aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016. Les épreuves de paracanoë ont, quant à elles, été disputées pour la première fois en 2020. Il y a encore beaucoup de travail à faire.

Les fédérations de chaque pays ont une structure différente. Certaines inscrivent des équipes combinées et certaines sont encore séparées. Au Canada, Canoë Kayak Canada administre les programmes au niveau national pour permettre aux Canadiens, indépendamment de leurs habiletés, de pratiquer le sport et de connaître le succès aux plus hauts niveaux de compétition.

L’équipe canadienne de paracanoë de vitesse comprend deux paralympiens de Tokyo : Mathieu St-Pierre, de Shawinigan et Brianna Hennessy, d’Ottawa.

Mathieu St-Pierre. Photo : Gracieuseté : Canoe Kayak Canada

Les deux athlètes se sont d’ailleurs illustrés lors d’une Coupe du monde en Pologne, en mai dernier. St-Pierre a dominé sa course du VL 200 mètres pour remporter l’or.

Brianna Hennessy. Photo : Canadian Paralympic Committee / Dave Holland / Canadian paralympic committee

Hennessy et sa coéquipière Erica Scarff ont décroché l’or au VL3 200 mètres. Scarff, qui a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, a aussi gagné l’argent au VL2 200 mètres et le bronze au KL1 200 mètres.

Six autres athlètes de paracanoë en seront à leur première compétition internationale à Halifax, faisant de l’équipe canadienne de paracanoë la plus grosse délégation à se qualifier pour les Championnats du monde.