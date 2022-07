Abandons de Primoz Roglic et Magnus Cort Nielsen au Tour de France

Pour me permettre de soigner correctement mes blessures, nous avons décidé que je ne prendrais pas le départ aujourd'hui , a déclaré le Slovène, 21e au général à plus de 30 minutes de Vingegaard.

Roglic a été touché à une épaule et au bas du dos dans sa chute survenue lors de l'étape des pavés menant à Arenberg, dans la 5e étape du Tour.

Défait à la veille de l'arrivée par son compatriote Tadej Pogacar dans le Tour de France 2020 et deuxième du classement final, Roglic avait abordé l'édition 2022 avec le statut de comeneur dans l'équipe Jumbo, avec Vingegaard.

Je suis fier de ma contribution au classement actuel et je suis convaincu que l'équipe réalisera nos ambitions jaunes et vertes. Merci à tous pour votre grand soutien , a déclaré également Roglic.

Le Slovène, 32 ans, a gagné cette année Paris-Nice et Dauphiné, deux épreuves par étapes d'une semaine. Il est aussi le triple vainqueur en titre de la Vuelta (Tour d'Espagne) qui devrait être maintenant son prochain grand objectif, à partir du 19 août.

Son départ laisse l'équipe Jumbo à sept coureurs.

Autres victimes de la COVID-19

Par ailleurs, le Danois Magnus Cort Nielsen, vainqueur de la 10e étape à Megève, a subi un test positif à la COVID-19 et a quitté le Tour. Il en va de même pour l'Australien Simon Clarke (Israël PT) qui avait remporté la 5e étape à Arenberg.

Ils sont ainsi devenus les septième et huitième coureurs du peloton à abandonner en raison du coronavirus. Le Danois s'est mis en évidence au long de la première semaine, notamment en assurant le spectacle dans les différentes côtes du parcours des deux étapes en ligne courues dans son pays.

Il s'est réveillé ce matin avec un mal de tête et de la fièvre. Depuis, il a été testé positif à la COVID-19. Son évaluation médicale est en cours , a annoncé son équipe.

Avant Cort Nielsen et Clarke, les autres coureurs à renoncer pour ce motif sont le Néo-Zélandais George Bennett (UAE), le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange) et les Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Guillaume Martin (Cofidis) et Warren Barguil (Arkea-Samsic).