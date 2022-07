Le CF Montréal défait le Toronto FC 1-0

Romell Quioto a sauté pour rediriger un centre d'Alistair Johnston, mais le ballon a touché la tête de MacNaughton avant de traverser la ligne des buts.

Les hommes de Wilfried Nancy ont réussi à fermer les livres avec un joueur en moins et ils ont mis fin à une séquence de deux revers.

Les émotions ce soir ont été fortes, mais on a fait un très bon match, a déclaré Nancy. Avec beaucoup d’humilité, on aurait pu mettre plus de buts ce soir. C’est solide ce que les joueurs ont fait. On sortait de deux défaites, mais elles n’étaient pas méritées. Ce soir, avec la rivalité, les gars voulaient bien faire donc bravo.

Le CF Montréal (10-8-2) a du même coup pris une douce revanche face au Toronto FC (5-12-4), qui avait signé une convaincante victoire de 4-0 lors des demi-finales du Championnat canadien, le 22 juin.

C’est ça le soccer des fois, a lancé Quioto. On joue des bons matchs et des moins bons matchs. On était conscient qu’indépendamment de ce qui s’était passé à Toronto [en Championnat canadien], ce match allait être très différent et on a pu prendre trois points cruciaux ce soir.

La troupe montréalaise a maintenu sa 4e place au classement de l'Est et elle est restée invaincue à ses quatre derniers duels contre les Torontois en MLS (3-0-1).

Le CF Montréal s'est également ressaisi après avoir encaissé un revers difficile contre le Sporting de Kansas City, la pire équipe de l'Association Ouest, la semaine dernière.

James Pantemis a remplacé Sebastian Breza devant le filet du CF Montréal. Il s'agissait de son premier départ en MLS cette saison et un premier dans la ligue depuis le 23 octobre 2021. Il a aidé son équipe à signer un premier jeu blanc à domicile en 2022.

Ces derniers temps, on ne concédait pas beaucoup de chances, mais on prenait des buts à chaque occasion, a expliqué Rudy Camacho. C’est bien de gagner dans une bonne ambiance comme ce soir. On a dominé notre match et maîtrisé notre sujet et aujourd’hui on a réussi à tenir la marque finale.

Par ailleurs, le CF Montréal a annoncé avant la rencontre qu'Ahmed Hamdi allait rater le match en raison d'une blessure à la jambe droite. Djordje Mihailovic a cependant effectué un retour au jeu, en deuxième demie.

Le CF Montréal reprendra l'action samedi prochain, en rendant visite au DC United.

Domination montréalaise

Ce ne sont pas les occasions de marquer qui ont manqué pour le CF Montréal lors du premier quart d'heure de jeu.

Dès la cinquième minute, Quioto a glissé une passe à Kei Kamara, qui a effectué un bon tir bas. Alex Bono a cependant plongé à sa gauche pour faire dévier le ballon contre la barre horizontale et sauver les meubles.

Les nombreux centres des Montréalais ont difficilement trouvé preneur dans les minutes qui ont suivi et le Toronto FC a bien bloqué sa surface de réparation.

Les visiteurs ont commencé à abîmer la pelouse du CF Montréal à la 22e minute. Mark-Anthony Kaye a réussi à se faufiler dans la surface de réparation, mais son tir a été repoussé par Pantemis en plongeant.

Secoué à la suite d'un contact avec Domenico Criscito, plus tôt dans la rencontre, Samuel Piette a obtenu deux bonnes occasions de dénouer l'impasse. Son premier tir, à la 34e minute, a abouti dans les mains de Bono alors que son deuxième, à la 36e minute, a tout juste raté le cadre.

Quioto a relancé le bal en début de deuxième demie. Après avoir accepté un centre, l'imposant Hondurien s'est retourné pour décocher un tir qui a raté le filet de peu.

Le Toronto FC croyait bien avoir fait bouger les cordages à la 54e minute, mais Ayo Akinola était aisément en position de hors-jeu avant de tromper la vigilance de Pantemis.

Le Bleu-blanc-noir a ouvert le pointage pour vrai à la 69e minute, après avoir construit une belle attaque en territoire ennemi.

Piette a placé le ballon aux pieds de Johnston, qui a effectué un centre précis au deuxième poteau. Quioto a semblé rediriger le ballon sur la tête de MacNaughton, mais il n'a pas été crédité du but.

Il s'agissait d'un 29e match d’affilée en MLS avec au moins un but accordé pour le Toronto FC, ce qui le place à égalité pour la troisième plus longue séquence de l'histoire de la ligue.

Seulement trois minutes après le but de Quioto, Akinola s'est détaché des défenseurs du CF Montréal et il a une fois de plus fait mouche, mais l'arbitre sur les lignes de côté ne l'a pas laissé s'en tirer avec un hors-jeu.

Kamal Miller a écopé un deuxième carton jaune à la 81e minute et il a reçu un carton rouge, forçant le CF Montréal à protéger son avance à 10 contre 11.