Jeff Petry prend le chemin de Pittsburgh

Le Canadien de Montréal a échangé samedi le défenseur Jeff Petry et l'attaquant Ryan Poehling aux Penguins de Pittsburgh contre le défenseur québécois Mike Matheson et un choix de quatrième tour en 2023.

Petry était à Montréal depuis 2015. Le défenseur de 34 ans a inscrit 70 buts et récolté 178 aides en 508 matchs avec le Tricolore.

Le directeur général du Canadien, Kent Hughes, ne cachait pas qu'il cherchait à se départir de Jeff Petry.

Le joueur souhaitait retourner aux États-Unis pour se rapprocher de sa famille et sa conjointe n'avait pas caché avoir supporté difficilement les mesures sanitaires imposées pendant la pandémie de COVID-19.

Jeff s'est dit très reconnaissant de passer non seulement à un club américain mais aussi à une équipe qui met tout en œuvre pour essayer de gagner la Coupe Stanley , a dit Hughes.

Repêché 25e au total par les Canadiens en 2017, Poehling a inscrit 13 buts et 22 points dans la LNH en 85 matchs.

Matheson louangé par Hughes

Natif de Pointe-Claire, Matheson a amassé 11 buts et 31 points avec les Penguins en 74 matchs la saison dernière. Il a ajouté un but et six points en six matchs en séries éliminatoires.

Mike a un coup de patin extraordinaire, a mentionné Hughes en vidéoconférence. Il a eu un beau début de carrière, ce qui explique que les Panthers lui aient donné un contrat de huit ans.

Quand il est passé aux Penguins, [ce nouvel environnement] lui a été bénéfique, et il s'est beaucoup amélioré avec eux.

Hughes a d'ailleurs longuement discuté avec Kristopher Letang, qui a eu de très bons mots pour Matheson.

Le DG du Canadien connaît Matheson depuis le midget AAA.

C'est un être humain de première classe, a dit Hughes. Nous avons bon espoir qu'il pourra aider nos jeunes joueurs dans le vestiaire.

Choisi 23e au total en 2012 par les Panthers de la Floride, l'athlète de 1,88 m et de 85 kg a obtenu 49 buts et 138 points dans la LNH en 417 rencontres.

Matheson a signé un contrat de huit ans d'une valeur de 39 M$ avec la Floride en octobre 2017 avec un impact annuel de 4 875 000 $ pour ce qui est du plafond salarial.

Mike Matheson dans l'uniforme des Penguins Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Contrat de deux ans pour Rem Pitlick

L'attaquant Rem Pitlick a quant à lui accepté un pacte de deux ans à un volet avec le Canadien.

En 46 rencontres avec le Tricolore la saison dernière, Pitlick a récolté 9 buts et 26 points.

En trois saisons dans la LNH, l'athlète d'Ottawa totalise 39 points, dont 15 buts, en 77 matchs avec les Predators, le Wild et le Canadien.

Pitlick a été sélectionné au troisième tour par les Predators en 2016.