Du bronze pour Ware et Paul en Italie

Les plongeurs canadiens Pamela Ware (Montréal) et Carson Paul (Victoria, C.-B.) ont chacun récolté une médaille de bronze, vendredi, à l’invitation de Bolzano, en Italie.

Ware est d’abord montée sur la troisième marche du podium de l’épreuve individuelle au tremplin de 3 m.

Malgré des difficultés avec son deuxième plongeon, Ware a amassé un total de 295,35 points, devant une autre Canadienne, Aimée Wilson (291,45).

En raison de la limite de deux plongeuses par pays, deux autres représentantes de l’unifolié, Olivia Chamandy et Katelyn Fung n’étaient pas de la finale.

Je n’ai pas bien réussi mon deuxième plongeon et je pense que ça m’a affectée un peu lors des sauts suivants. J’ai quand même été constante par la suite et je suis satisfaite de finir sur le podium , s’est réjouie Ware.

Mon début de journée m’a vraiment poussée à me dépasser pour la finale. En qualification, je crois que c’était une de mes meilleures séances de l’année. Je m’améliore toujours et c’est extrêmement positif. Je me sentais d’attaque , a ajouté Ware que sera de l’épreuve du 3 m synchro samedi, justement en compagnie de Wilson.

La victoire est allée à l’Italienne Chiara Pellacani (320,30) devant la médaillée d’argent, la Suédoise Emilia Nilsson Garip (318,15).

Du côté masculin, Carson Paul n’a pas tardé à se faire remarquer avec un premier podium dans la catégorie sénior à seulement 17 ans.

Paul a fini 3e en individuel à la plateforme de 10 m en vertu d’un total de 399,85 points en finale. Comme ce fut le cas chez les femmes, un autre Canadien, Matt Cullen (378,95), originaire de Rosemère a terminé tout juste au pied du podium.

Les Italiens Andreas Sargent Larsen (429,10) et Riccardo Giovannini (401,50) ont respectivement remporté les médailles d’or et d’argent.