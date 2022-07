Tiger Woods exclu des rondes du week-end à l’Omnium britannique

À 46 ans, après un accident de voiture en février 2021 qui a failli lui coûter la jambe droite, l'Américain a pu remplir son objectif de convalescence et jouer le 150e Omnium britannique sur l’historique parcours de St. Andrews.

Ce dernier ne l’a pas accueilli à bras ouverts. Après une première carte de +6, jeudi, l’homme aux 15 victoires majeures, notamment trois Omniums britanniques, dont deux remportés à St. Andrews, a remis une ultime carte de +3, pour +9 au total. Ce sera très nettement au-dessus du seuil.

J'ai commis des erreurs ces deux jours, a-t-il commenté. Aujourd'hui encore, j'ai eu du mal à sentir les verts. J'ai encore été trop court sur de nombreux coups roulés. Comme hier.

Je n'ai jamais réussi à trouver une dynamique. Je devais faire un bas pointage aujourd'hui, j'en suis loin. Et je ne jouerai pas ce week-end , a-t-il déploré.

Il a terminé ce qui pourrait être son dernier parcours à cet endroit mythique avec une normale, après avoir tenté un coup roulé pour un aigle et avoir manqué l’oiselet sur une virgule.

Déçu, tête baissée et le visage grave, il est passé une dernière fois, au moins pour ce tournoi, devant le porche du Royal and Ancient, le bâtiment qui abrite l’instance qui régit le golf (sauf aux États-Unis et au Mexique, soumis à l’association américaine).

C'est un Tiger Woods très émotif qui marche dans l'allée du 18e trou au mythique terrain de St. Andrews. Il ratera les rondes du week-end à l'Omnium britannique. Photo : Getty Images / Kevin C. Cox

Je ne prends pas ma retraite, a-t-il assuré. Mais je ne sais pas si je serai encore capable physiquement de revenir ici à St. Andrews quand son tour reviendra d'accueillir l'Omnium britannique. Je vais encore jouer ce tournoi, mais dans huit ans [le temps qu'il évalue avant que le tournoi ne revienne à St. Andrews, NDLR], je ne pense pas être encore suffisamment compétitif.

Woods avait fait son retour en avril au Tournoi des maîtres, à Augusta, où il avait échoué à la 47e place, après deux premières rondes réussies. Il avait ensuite abandonné au troisième parcours du Championnat de la PGA, avant de renoncer à l’Omnium des États-Unis.

Une première depuis 2012

Le champion en titre du tournoi, Collin Morikawa, a subi le même sort que Woods.

L'Américain, qui a triomphé l'année dernière au Royal St. George's, a conclu ses deux premières rondes avec un pointage cumulatif de +1 (145). Il a raté le seuil de qualifications pour les rondes du week-end par un seul coup.

Morikawa est devenu le premier champion en titre à être incapable d'éviter le couperet l'année suivante depuis Darren Clarke, en 2012. Clarke avait aussi remporté le seul titre majeur de sa carrière au Royal St. George's.

Les choses ont été beaucoup plus favorables du côté de Cameron Smith, qui a donné le ton au week-end en remettant une carte de 64 (-8) à l'issue de la deuxième ronde pour se forger une avance de deux coups en tête, à -13 au cumulatif.

Le meneur au début de la journée, Cameron Young, est demeuré dans la course au titre en remettant une carte de 69 (-3), à deux coups de Smith.

McIlroy a joué 68, et il partage le 3e rang à -10 (134) en compagnie du Norvégien Viktor Hovland (66).

Je dois retourner sur le terrain et jouer à ma façon au cours des deux prochains jours, c'est tout ce que je peux contrôler, a confié McIlroy. Si Cam Smith retourne sur le terrain et joue deux autres rondes comme celles qu'il vient d'enregistrer, alors j'aurai beaucoup de difficulté à gagner ce tournoi. Je dois retourner là-bas, faire de mon mieux, me concentrer sur moi-même et espérer que ce soit suffisant (pour l'emporter).

L'Américain Dustin Johnson a remis une carte de 67 et complète le top 5, à -9.

Corey Conners, de Listowel, en Ontario, fut le seul golfeur canadien à éviter le couperet. Il a joué 71 et se trouve à -2 (142) après 36 trous.