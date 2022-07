Hockey Canada rouvre son enquête sur les allégations d’agression sexuelle

La fédération canadienne, qui est sous le feu des critiques depuis des semaines, a publié jeudi une lettre ouverte adressée aux Canadiens.

Elle relance notamment l'enquête concernant les allégations d'agression sexuelle impliquant des membres de l'équipe nationale junior de 2018. L'enquête sera de nouveau menée par un tiers indépendant.

Hockey Canada a précisé que la participation de tous les joueurs concernés est obligatoire, ajoutant que toute personne qui refuse sera exclue de toutes les activités et de tous les programmes avec effet immédiat.

L'organisation avait précédemment déclaré qu'elle encourageait fortement les joueurs à participer à l'enquête sur l'incident survenu après une réception en 2018, mais ne l'avait pas rendue obligatoire.

Le président et chef de la direction de Hockey Canada, Scott Smith, qui a pris ses fonctions le 1er juillet et a occupé divers postes au sein de l'organisme depuis 1995, a expliqué devant le comité permanent du Patrimoine le mois dernier que 12 ou 13 des 19 joueurs de l'équipe ont été interrogés avant l'enquête initiale et incomplète qui s'est conclue en septembre 2020.

Nous savons que notre réponse a été insuffisante relativement aux agissements de certains membres de l'équipe nationale junior 2018, voire pour mettre fin à la culture de comportements toxiques au sein de notre sport , écrit Hockey Canada dans sa lettre de trois pages.

Nous en sommes sincèrement désolés.

La fédération a réglé discrètement à l'amiable une poursuite en mai à la suite d'allégations d'une femme qui affirme avoir été agressée par huit joueurs, dont des membres de l'équipe nationale junior médaillée d'or en 2018, lors d'un événement à London, en Ontario.

Aucune des allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

Scott Smith Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

Scott Smith, alors président de Hockey Canada, et le chef de la direction sortant, Tom Renney, ont été interpellés par des députés à Ottawa en juin au sujet de la situation après l'annonce de l'agression présumée et de l'entente.

Mécontent des réponses des dirigeants, le gouvernement fédéral a par la suite suspendu le financement public de la fédération nationale, et un certain nombre de commanditaires ont emboîté le pas en attendant les prochaines étapes.

Nous reconnaissons que nombre des mesures que nous prenons aujourd'hui auraient dû être prises plus tôt, et plus rapidement, poursuit la lettre de Hockey Canada. Nous l'admettons, et nous ferons tout pour mieux nous acquitter de nos responsabilités envers les Canadiens et Canadiennes.

Hockey Canada a précisé qu'il exigera désormais que les joueurs, les entraîneurs, le personnel de l'équipe et les bénévoles associés à son programme de haute performance participent à la formation obligatoire sur la violence sexuelle et le consentement.

Il procédera également à un examen complet par un tiers de la gouvernance de l'organisation et s'engage à devenir un signataire à part entière du Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport (BCIS), une nouvelle agence gouvernementale habilitée à enquêter de manière indépendante sur les plaintes pour abus et à imposer des sanctions.

Hockey Canada annonce qu'il créera également un mécanisme de plaintes indépendant et confidentiel pour fournir aux victimes et aux survivants des outils et du soutien nécessaires pour dénoncer ces agissements.

La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, a révélé en juin que les fonds fédéraux ne seraient rétablis que lorsque les responsables auront produit le rapport incomplet de la tierce partie et seront devenus signataires du BCIS.

La ministre des Sports Pascale St-Onge Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Hockey Canada ne s'est toutefois pas engagé à publier le rapport incomplet ou complet au gouvernement dans sa lettre de jeudi. Nous entendons la population, les joueurs et joueuses, leurs familles, les partisans et partisanes, nos commanditaires et les personnes touchées par ce qui s'est produit en 2018 , écrit l'organisme.

Hockey Canada a précisé qu'une fois son enquête terminée par le même cabinet d'avocats de Toronto embauché en 2018, elle sera confiée à un tribunal d'arbitrage indépendant formé de juges en poste et d'anciens juges, qui déterminera les conséquences appropriées, lesquelles pourraient comprendre l'exclusion à vie des activités de Hockey Canada, sur la glace et à l'extérieur .

La victime alléguée de l'agression réclamait 3,55 millions de dollars en dommages et intérêts à Hockey Canada, à la Ligue canadienne de hockey et aux joueurs anonymes.

Hockey Canada a souligné que la femme avait refusé de parler à la fois à la police de London (la police a clos son enquête en février 2019) et à son cabinet d'avocats.

La fédération a ajouté que la femme avait décidé de ne pas nommer les joueurs.

Nous saluons le courage de la jeune femme et respectons sa décision de participer à l'enquête de la façon dont elle le souhaite , poursuit Hockey Canada.

Les détails du règlement n'ont pas été rendus publics, mais Scott Smith a affirmé en juin devant le comité permanent du Patrimoine canadien que Hockey Canada avait fourni les fonds et payé la totalité de la somme, ajoutant qu'aucun argent du gouvernement n'avait été utilisé.

La ministre St-Onge a ordonné une vérification comptable pour s'assurer que c'est bien le cas.

Le comité doit se réunir les 26 et 27 juillet pour entendre d'autres témoins. Il a également demandé une copie expurgée de l'accord de non-divulgation lié au règlement ainsi qu'une longue liste de communications de Hockey Canada.

La LNH mène également une enquête, car certains hockeyeurs de l'équipe jouent maintenant dans sa ligue.

Pascale St-Onge a précisé qu'elle n'avait appris l'incident et le règlement que lors d'un appel avec Tom Renney quelques jours avant que l'histoire soit révélée par le réseau TSN. Hockey Canada a expliqué avoir informé Sport Canada de la situation en juin 2018.

Hockey Canada a ajouté qu'elle publiera un plan d'action détaillé présentant une multitude des mesures prises, de même qu'auprès de nos partenaires et parties prenantes, pour améliorer la culture entourant notre sport.

Nous sommes conscients que ce changement ne se produira pas du jour au lendemain, souligne Hockey Canada. Mais nous avons la ferme intention d'apprendre et de travailler avec nos partenaires pour nous améliorer.

La Banque Scotia, Telus, Tim Hortons et Imperial Oil, sous sa marque Esso, sont les entreprises qui ont suspendu ou retiré leur financement à Hockey Canada ou à des événements spécifiques.

Hockey Canada a reçu 14 millions d'Ottawa en 2020 et 2021, dont 3,4 millions en subventions pour la COVID-19, selon les dossiers du gouvernement.

Scott Smith a affirmé en juin que Hockey Canada a signalé trois plaintes d'agression sexuelle au cours des dernières années, y compris l'incident de London, mais n'a pas voulu discuter des deux autres devant le comité.

Il a ajouté qu'il y avait eu jusqu'à deux plaintes d'inconduite sexuelle à chacune des cinq ou six dernières années.

Le message de la population est très clair : vous vous attendez à ce que notre sport national et les personnes qui le représentent travaillent fort pour gagner votre confiance chaque jour. Nous vous avons entendu et nous sommes déterminés à opérer les changements nécessaires pour nous permettre d'être une organisation à la hauteur de vos attentes et de restaurer votre confiance en nous , conclut la lettre de Hockey Canada.