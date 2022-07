Le chant du cygne de l’Américaine Allyson Felix à Eugene

Clou du spectacle du premier soir, la finale du 4 x 400 m mixte est illuminée par la sélection d'Allyson Felix, qui pourrait apporter un premier titre au pays hôte des mondiaux pour la première fois de son histoire.

À 36 ans, Felix va clore une carrière exceptionnelle devant son public. Elle pourrait améliorer son record de 12 titres mondiaux (18 médailles), pour sa 10e participation. Elle a de plus remporté 11 médailles olympiques.

Il y a trois ans, elle avait contribué au titre américain à Doha pour l'entrée au programme de la seule discipline mixte.

La notoriété d'Allyson Felix, encensée par les spécialistes pour sa foulée unique, a dépassé le cadre de la piste. Après avoir donné naissance à sa fille Camryn en 2018, elle avait dénoncé Nike et l'industrie du sport qui dévalorisaient alors les contrats des athlètes enceintes.

Allyson Felix et sa fille Camryn Photo : Getty Images / Steph Chambers

Après le tour préliminaire pour certains athlètes seulement en matinée, la phase qualificative du 100 m sera présentée en soirée avec l'entrée en matière du champion olympique italien Marcell Jacobs et de son dauphin américain Fred Kerley.

Radio-Canada Sports et CBC Sports présentent les Championnats du monde d’athlétisme du 15 au 24 juillet. La webdiffusion d’épreuves se fera en direct sur radio-canada.ca/sports  (Nouvelle fenêtre) et sur l’application mobile de Radio-Canada Info. Plus de 120 épreuves seront webdiffusées en direct. Première émission : vendredi 15 juillet à 12 h (HAE). Michel Chabot, journaliste au service des sports et commentateur olympique, sera accompagné de l’analyste Nils Oliveto pour décrire la majorité des épreuves. Bruny Surin se joindra au duo pour commenter certaines épreuves de course. Diane Sauvé, journaliste au service des sports, s’entretiendra avec les athlètes sur place. Pour consulter l’horaire des compétitions et des diffusions : https://ici.radio-canada.ca/sports/horaire-diffusions

Ferdinand Omanyala en piste

Le sprinteur kényan Ferdinand Omanyala, détenteur du record d'Afrique du 100 m, a finalement obtenu à la dernière minute un visa.

Omanyala a été appelé au ministère des Sports ce matin (jeudi) et a reçu le visa pour voyager. Il devrait prendre le vol de ce soir pour arriver dans l'Oregon demain matin , a dit son entraîneur Duncan Ayiemba.

Il a affirmé que l'athlète pourrait arriver à temps pour sa première course, vendredi à 20 h (HAE).

Il aura quelques heures pour se reposer avant de concourir dans les séries du 100 m et peut-être se qualifier pour les demi-finales et la finale qui sont programmées samedi, a-t-il ajouté.

Omanyala fait partie des prétendants au podium. Il détient la troisième performance mondiale de l'année avec son chrono de 9,85 s réalisé en mai, huit mois après avoir établi le record d'Afrique en 9,77.

Aux Jeux de Tokyo, il a été le premier athlète du Kenya, pays connu pour ses coureurs de fond, à atteindre une demi-finale olympique du 100 m.

La police britannique fait enquête

La police britannique a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur les récentes révélations du quadruple champion olympique d'athlétisme Mo Farah, qui a révélé être arrivé illégalement, encore enfant, au Royaume-Uni sous une fausse identité avant d'être forcé de travailler comme domestique dans une famille.

Nous sommes au courant des informations dans les médias concernant sir Mo Farah , a expliqué dans un communiqué la police de Londres (MPS) à propos de l'athlète de 39 ans, né en Somalie et anobli par la reine en 2017.

Aucun signalement n'a été transmis au MPS pour l'instant. Des agents spécialisés ont ouvert une enquête et examinent toutes les informations disponibles , a-t-on ajouté de même source.

Mohamed Farah avait toujours expliqué être né à Mogadiscio, capitale de la Somalie, et être arrivé en Grande-Bretagne en 1993 à l'âge de 10 ans avec sa mère et deux de ses frères et soeurs pour rejoindre son père informaticien.

En réalité, selon ses révélations faites mercredi lors d'un entretien à la BBC, il est arrivé à 9 ans en provenance de Djibouti, avec une femme qui lui avait affirmé qu'il y rejoindrait des proches, sous l'identité de Mohamed Farah. Il a ensuite été contraint de faire le ménage et de s'occuper d'autres enfants dans une famille britannique, et empêché de retrouver ses proches.