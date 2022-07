Beaucoup de dossiers chauds pour le nouveau secrétaire général de Canada Soccer

C’est que Cochrane, titulaire de nombreux postes à Canada Soccer depuis 2001, a aussitôt été mis sous pression par ses propres joueurs. Les athlètes des équipes nationales féminine et masculine ont publié mercredi un communiqué conjoint qui demande à Sport Canada d’enquêter sur les pratiques de Canada Soccer en matière de gouvernance et sur les circonstances de l’entente entre Canada Soccer et Canada Soccer Business (CSB) .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Cette entente d’une durée de 10 ans intervenue en 2018 soulève de nombreux questionnements puisqu’elle accorde à CSB le droit de gérer l’ensemble des partenariats commerciaux et des droits de diffusion pour les équipes nationales féminines et masculines du pays, de même que tous les actifs commerciaux de la Première ligue canadienne.

Canada Soccer a affirmé dans un communiqué que l'organisation avait choisi Cochrane parmi un bassin de 70 candidats d’ici et d’ailleurs et que le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité sa nomination.

Son expérience sur le terrain et en dehors de celui-ci à tous les égards constituera un énorme atout pour Canada Soccer , a déclaré le président de Canada Soccer, Nick Bontis.

Cochrane supervisera un programme féminin décoré de l’or olympique, actuellement classé 6e au monde, et un programme masculin qui occupe le 43e rang mondial à quelques mois de sa première Coupe du monde depuis 1986. Le Mondial masculin de 2026 aura également lieu au Canada, qui l’organise en collaboration avec les États-Unis et le Mexique.

Canada Soccer doit cependant en venir à une entente avec son équipe masculine en ce qui a trait à sa rémunération. Les négociations se poursuivent également avec l’équipe féminine. L’organisation a déposé une offre aux athlètes de l’équipe masculine, qui n’y a pas encore réagi officiellement.

Canada Soccer attend également les résultats d’une enquête indépendante sur sa gestion du cas de Bob Birarda, un ancien entraîneur des Whitecaps de Vancouver et des équipes nationales de jeunes, qui a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation en lien avec des crimes sexuels.

Arrière central pour l’Université Carleton de 1989 à 1993, Cochrane a fait son entrée au temple de la renommée des sports de son université en 2018. Il a joué au niveau professionnel en Malaisie et au Japon.

Cochrane a travaillé dans le service des communications du D.C. United en 1999 et en 2000 avant de se joindre à l’association canadienne en janvier 2001. Il a été le directeur général des programmes des équipes nationales pendant cinq ans avant de devenir directeur des communications en janvier 2006.

Il a passé sept ans avec le Toronto FC à partir de juillet 2006. Cochrane a fait son retour à Canada Soccer en 2014 à titre de premier administrateur du développement stratégique. Il a aussi siégé au conseil de Canada Soccer pendant 21 mois à partir d’avril 2012.