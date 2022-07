Le Canada affrontera le Qatar et l’Uruguay en septembre

Le Canada affrontera le Qatar et l'Uruguay en sol européen, en septembre, en prévision de la Coupe du monde de soccer masculin qui se déroulera au Qatar deux mois plus tard.

Ces deux matchs préparatoires se dérouleront à Vienne, d'abord contre le Qatar le 23 septembre, puis le 27 contre l'Uruguay. La période allant du 19 au 27 septembre est la dernière permise par la FIFA pour des matchs internationaux avant le coup d'envoi du Mondial.

L'Uruguay est classé 13e dans le monde, tandis que le Qatar, le champion en titre de la Coupe d'Asie, est 49e. Les Canadiens pointent au 43e échelon.

Le Canada n'a affronté l'Uruguay qu'une seule fois auparavant. Il s'était incliné 3-1 à l'Orange Bowl en février 1986. Ce match faisait partie de la Coupe de Miami, une compétition à six équipes destinée à préparer les sélections nationales à la Coupe du monde de 1986 à Mexico, la seule participation du Canada à une compétition préparatoire en prévision de la Coupe du monde.

Les représentants de l'unifolié n'ont jamais affronté le Qatar.

Le Canada fera partie du groupe F à la phase finale. Il affrontera la Belgique (no 2) le 23 novembre, la Croatie (no 15) le 27 novembre et le Maroc (no 22) le 1er décembre.