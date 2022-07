Ententes à deux volets pour Belzile, Teasdale et Schnarr

Le Canadien de Montréal a consenti des ententes d'une saison à deux volets aux attaquants Alex Belzile, Joël Teasdale et Nate Schnarr, a annoncé le directeur général Kent Hughes par voie de communiqué.

Le Tricolore a ainsi commencé ses emplettes quelques heures avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH) mercredi.

Belzile, 30 ans, a disputé 11 matchs avec le Bleu-blanc-rouge la saison dernière. De plus, le vétéran a récolté 10 buts et 12 aides en 32 matchs avec le Rocket de Laval dans la saison, avant d'aider son équipe à atteindre la finale d'association de la Coupe Calder avec 5 buts et 4 aides en 15 rencontres éliminatoires.

De son côté, Teasdale, 23 ans, a inscrit 15 buts et 13 mentions d'aide en 44 matchs avec le Rocket la saison dernière, avant d'étoffer sa production avec un but et une passe dans les séries éliminatoires.

Enfin, Schnarr, lui aussi âgé de 23 ans, a amassé 17 buts et 19 mentions d'assistance en 63 matchs avec le Rocket et les Comets de Utica la saison dernière, avant d'aider le club-école du CH avec 2 buts et 2 aides en 11 matchs éliminatoires.

Le marché des joueurs autonomes s'ouvrira officiellement sur le coup de midi mercredi.