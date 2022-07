Athlétisme : Mo Farah soulagé, Ferdinand Omanyala bloqué

Je suis soulagé. Pour moi, c'est mon pays , a dit l'auteur du doublé 5000 et 10 000 m aux Jeux olympiques de 2012 et de 2016.

Aucun enfant ne veut être dans cette situation. On a pris la décision pour moi. Et je suis juste reconnaissant pour toutes les occasions que j'ai eues au Royaume-Uni et suis fier de représenter mon pays comme je l'ai fait , a-t-il ajouté.

Farah, 39 ans et anobli par la reine d'Angleterre pour ses exploits sur les pistes d'athlétisme, a révélé mardi dans un documentaire qu'il était arrivé illégalement dans le pays avant d'être forcé de travailler comme domestique.

Le ministère de l'Intérieur britannique a confirmé mardi qu'il n'engagerait aucune poursuite contre sir Mo Farah et que suggérer le contraire était faux .

Son histoire est un rappel choquant des horreurs auxquelles font face ceux qui sont trafiqués et nous devons continuer de combattre les criminels qui tirent avantage des gens vulnérables , a souligné un porte-parole à Downing Street.

Dans le cadre de sa politique très controversée de lutte contre l'immigration, le gouvernement britannique prévoit de déporter au Rwanda des demandeurs d'asile, une stratégie critiquée par les associations de défense des droits de la personne et pour le moment bloquée par la Cour européenne des droits de la personne.

Problème de visa

Le sprinteur kényan Ferdinand Omanyala, détenteur du record d'Afrique du 100 m, a annoncé mercredi qu'il était toujours dans l'attente de son visa pour les États-Unis.

Triste de n'avoir pas encore pu partir pour l'Oregon alors que la course est dans deux jours. Retard de visa!!! , a écrit sur son compte Instagram l'athlète de 26 ans.

Le Canadien Damian Warner, en arrière-plan, regarde Ferdinand Omanyala disputer un 100 m. Photo : Getty Images / Maja Hitij

Les qualifications pour le 100 m doivent commencer vendredi à 14 h 30 (HAE).

Nous attendons avec impatience que l'ambassade des États-Unis délivre des visas à un certain nombre d'athlètes, dont Omanyala. J'espère qu'ils pourront prendre l'avion aujourd'hui (mercredi) , a déclaré à l'AFP Barnabas Korir, membre du comité exécutif de la Fédération kényane d'athlétisme.

Le nombre exact de membres de la délégation kényane n'ayant pas obtenu de visa n'était pas immédiatement disponible. Une partie de l'équipe s'est envolée mardi pour les États-Unis.

Omanyala a enregistré en mai la troisième performance mondiale de l'année en 9,85 s, huit mois après avoir établi un nouveau record d'Afrique de 9,77 s.

Une première aux États-Unis

Locomotive de l'athlétisme mondial, les États-Unis accueillent à partir de vendredi les Championnats du monde pour la première fois depuis la création de l'événement il y a près de 40 ans. Tout le monde est convié au Hayward Field, à Eugene, en Oregon, État côtier du Nord-Ouest.

Après les mondiaux mornes et étouffants de Doha à l'automne 2019, et les Jeux olympiques de Tokyo disputés l'été dernier dans un stade vide, à cause de la pandémie de coronavirus, ce rendez-vous devant un public connaisseur est une brise de fraîcheur sur l'athlétisme.

La pandémie, qui a obligé la fédération internationale à reporter l'événement de 2021 à 2022, reste bien présente. Un test négatif est exigé pour chaque participant, mais la COVID-19 ne devrait pas empêcher la fête de l'athlétisme.

La piste du mythique Hayward Field Photo : Benoît Gignac

Le magnifique stade, construit en 1919 et rénové en 2020, accueille habituellement dans son ornement vert et jaune les Ducks de l'Université d'Oregon, la fierté locale, dont l'équipe d'athlétisme est l'une des plus prestigieuses du circuit universitaire.

Le Hayward Field accueille aussi régulièrement l'étape américaine de la Diamond League et les impitoyables essais américains. Les derniers en juin ont été disputés devant de nombreux sièges vides. Ils ont relancé la polémique qui veut que Eugene serait trop petit, trop loin, et trop cher pour un événement de masse.