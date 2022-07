Evander Kane et Evgeni Malkin choisissent le statu quo

Kane a enchaîné en annonçant qu'il est de retour , dans un message sur son compte Twitter. Il a précisé avoir accepté une offre de quatre saisons d'une valeur de 20,5 millions.

Il a remercié les Oilers de lui avoir offert l'occasion de poursuivre sa carrière en janvier, après que les Sharks de San José eurent résilié son entente pour avoir enfreint le protocole de la COVID-19 en vigueur lorsqu'il évoluait dans la Ligue américaine.

Kane conteste toujours la décision des Sharks, et il a déposé un grief par l'entremise de l'Association des joueurs de la LNH.

Il a atteint le plateau des 20 buts pour la huitième fois en 13 saisons dans la LNH, malgré le fait qu'il ait été limité à seulement 43 rencontres la saison dernière, toutes avec les Oilers.

Pour sa part, Malkin a accepté en fin de soirée un pacte de quatre saisons d'une valeur de 24,4 millions, qui accaparera 6,1 millions par saison sur la masse salariale des Penguins jusqu'en 2026. Il avait pourtant déclaré lundi qu'il souhaitait tester le marché des joueurs autonomes.

« Evgeni est un joueur exceptionnel qui sera toujours considéré comme étant l'un des plus grands de l'histoire de la LNH. Sa feuille de route et ses accomplissements personnels résument très bien ses qualités de joueur, et nous sommes très heureux de pouvoir continuer de le voir bâtir sa légende ici à Pittsburgh. »