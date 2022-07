Evgeni Malkin avec les Penguins pour quatre autres saisons

Le vétéran joueur de centre a signé une prolongation de contrat de quatre ans avec son club de toujours, mardi. Cette entente rapportera 6,1 millions de dollars par saison en moyenne au Russe, qui semblait destiné au marché des joueurs autonomes.

Evgeni est un talent d’exception qui sera reconnu comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la LNH, a déclaré le directeur général des Penguins, Ron Hextall. Ses exploits dans le hockey et ses réussites individuelles en disent long sur le joueur qu’il est, et nous sommes ravis de le voir laisser un plus grand héritage encore à Pittsburgh.

Trois fois champion de la Coupe Stanley (2009, 2016 et 2017), Malkin a disputé ses 16 saisons dans la LNH avec les Penguins.

Il se classe parmi le top 5 du club dans presque toutes les statistiques importantes, dont les matchs joués (981, 2e), les buts (444, 3e), les aides (702, 3e), et les points (1146, 3e).

Seuls Mario Lemieux et Sidney Crosby, chacun avec 17, ont joué plus de saisons dans l’uniforme des Penguins.Membre de sept équipes d'étoiles, Malkin a remporté deux trophées Art-Ross (2009, 2012) à titre de meilleur pointeur de la saison, un trophée Hart (2012) de joueur le plus utile de la ligue, ainsi que le trophée Calder (2007) remis à la recrue de l'année.

Malkin se classe au 14e rang de tous les temps en séries éliminatoires avec 180 points, dont 67 filets.

Dans l'histoire des Penguins, seul Crosby (201) a plus de points en séries que Malkin.

Depuis son entrée dans la ligue en 2006-2007, Malkin est 4e dans la LNH pour les buts et les points.

Malkin a été choisi au 2e rang du repêchage de 2004.