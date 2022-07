Joueurs autonomes : Claude Giroux s’entend avec les Sénateurs

Même si certaines de ces vedettes bien établies ont finalement choisi de ne pas boucler leurs valises, la liste comporte encore des éléments capables à eux seuls de changer l’allure d’une franchise.

La première annonce est venue d’Edmonton. Les Oilers ont conclu un pacte de 5 ans d'une valeur de 25 millions de dollars avec le gardien Jack Campbell.

Jack Campbell Photo : Associated Press / Chris O'Meara

La saison dernière avec les Maple Leafs, Campbell a affiché un dossier de 31-9-6 avec une moyenne de buts accordés par match de 2,64 et un taux d'efficacité de ,914. Le vétéran de 35 ans en serra à une quatrième équipe dans la LNH après Dallas, Los Angeles et Toronto.

Ilya Samsonov, un autre gardien, a paraphé un contrat d’un an et 1,8 million pour seconder Matt Murray récemment acquis des Sénateurs d’Ottawa.

En milieu d'après-midi, le gardien Darcy Kuemper disait aurevoir à l'Avalanche du Colorado, champions de la Coupe Stanley, pour prendre la direction de Washington. Les Capitals lui verseront 26,25 millions au cours des cinq prochaines saisons.

Quelques instants plus tard, ces mêmes Capitals annonçaient la mise sous contrat de Charlie Lindgren. Ce dernier quitte l'organisation des Blues de Saint Louis pour accepter une offre de 3 ans an et 3,3 millions. Lui et Kuemper formeront le nouveau duo de merveilles masquées qui succédera à celui d'Ilya Samsosov et Vitek Venacek.

L'Avalanche a aussi fait ses adieux à l'ailier André Burakowsky qui s'est laissé séduire par le pactole de 27,5 millions $ pour 5 ans déposé à ses pieds par le Kraken de Seattle. Burakowsky vient de connaître sa meilleure saison avec 22 buts et 39 aides en 80 matchs, en plus de 3 buts et 5 passes en 12 rencontres éliminatoires.

Claude Giroux à Ottawa

Claude Giroux rentre au bercail avec une entente de 3 ans pour 19,5 millions des Sénateurs.

Natif de Hearst dans le nord de l’Ontario et issu de la filière des Olympiques de Gatineau (LHJMQ), le vétéran a passé l’ensemble de sa carrière avec les Flyers de Philadelphie à l’exception des 18 rencontres qu’il a disputées dans l’uniforme des Panthers de la Floride à la fin de la dernière saison.

Claude Giroux (no 28), Sam Reinhart, Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov (archives) Photo : Associated Press / Rebecca Blackwell

Sa fiche montre une production de 294 buts et 629 aides en 1018 matchs dans la LNH.

Autre départ du côté d'Ottawa. L'attaquant Adam Gaudette passe dans le camp ennemi des Maple Leafs pour un an et 750 000 $.

D’autre part, un ancien choix de premier tour des Sénateurs, Curtis Lazar, prend le chemin de Vancouver. Les Canucks lui ont donné un contrat de trois ans à raison de 1 million par saison. Les Canucks se préparent aussi à accueillir Ilya Mikheyev pour les quatre prochaines saisons et un salaire moyen de 4,75 millions $ par année.

Lazar a passé les deux dernières campagnes avec les Bruins de Boston où il a été limité à 8 buts et 8 passes en 70 rencontres en 2021-2022.

Colin White, dont le contrat a été racheté par les Sénateurs à la fin de la semaine dernière, déménagera ses pénates à Sunrise. Les Panthers de la Floride lui ont consenti 1,2 million en vue de la prochaine saison.

Nicolas Aubé-Kubel et Alexandre Carrier Photo : AP / Mark Humphrey

Privé d'une offre qualificative après avoir participé à la conquête de la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado, le Québécois Nicolas Aubé-Kubel a trouvé une nouvelle niche à Toronto en acceptant une offre d'un an et 1 million.

Le Canadien a perdu deux employés de soutien en Xavier Ouellet et Laurent Dauphin. Tous deux ont paraphé des contrats d'un an à deux volets pour 750,000 $, le premier avec les Penguins de Pittsburgh, l'autre avec les Coyotes de l'Arizona.

L’attaquant Max Domi emporte son baluchon du côté de Chicago, où les Blackhawks lui ont offert un contrat d’un an pour trois millions. Ils ont également acquis les services d’un autre ailier gauche, Andreas Athanasiou, pour le même montant et la même durée.

Un autre ancien du Tricolore, le gardien Jaroslav Halak, se joint aux Rangers de New York pour jouer les seconds violons derrière le gagnant des trophées Hart et Vézina, Igor Shesterkin. Il touchera 1,55 million pour ses services en 2022-2023.

Le défenseur Ben Chiarot déménage une fois de plus et prend cette fois la direction de Detroit. Les Red Wings lui ont accordé un contrat de 4 ans pour 19 millions $. La saison dernière, Chariot a totalisé 9 buts et 17 passes avec Montréal et les Panthers de la Floride.

Le défenseur EriK Godbranson quitte Calgary pour joindre les rangs des Blue Jackets de Columbus. Il est lié à sa nouvelle équipe pour quatre ans et une rémunération totale de 16 millions $.

Les gros morceaux à venir

Il est déjà convenu que Johnny Gaudreau quittera les Flames de Calgary. On attend toujours de connaître sa prochaine destination (Flyers et Devils seraient dans la course) pour celui qui a grandi à quelques encablures de là, à Salem, au New Jersey.

Johnny Gaudreau a tourné le dos aux Flames. Photo : Getty Images / Rich Gagnon

Gaudreau a établi des sommets personnels avec 40 buts, 75 mentions d’aide et 115 points l’an dernier avec les Flames. Son prochain contrat fracassera assurément l’entente la plus lucrative ratifiée l’an dernier : celle de 63 millions de Doug Hamilton avec les Devils du New Jersey.

En plus de Gaudreau, le champions en titre de la Coupe Stanley Nazem Kadri et le défenseur des Stars de Dallas John Klingberg font partie des têtes d’affiche qui ont à présent le loisir de signer avec l’équipe de leur choix.

Même si le plafond salarial ne sera rehaussé que de 1 million de dollars américains, les revenus des équipes sont à la hausse pour la première fois depuis 2019, ce qui peut préparer une surenchère.

Parmi les autres options attrayantes sur le marché se trouvent l’attaquant de l’Avalanche Andre Burakovsky, le centre des Rangers de New York Ryan Strome et l’attaquant québécois des Blues de Saint Louis David Perron.

Du côté du Canadien de Montréal, les attentes ne peuvent qu’être modestes en sachant que, selon le site CapFriendly, Kent Hughes ne dispose que de 1,173 million de dollars sous le plafond salarial.

Ainsi, s’il veut entrer dans la danse, le directeur général du Tricolore devra d’abord délester sa masse salariale en refilant quelques gros contrats à ses homologues de la LNH.

Autres signatures : Vincent Trochek (C), Rangers de New York, 7 ans, moy. 5,625 M$/saison

Andrew Copp, (A) Red Wings de Detroit, 5 ans, moy. 5,625 M$/saison

Kevin Rooney (A), Flames de Calgary, 2 ans, moy. 1,3 M$/saison

Justin Schultz (D) , Kraken de Seattle, 2 ans, moy. 3 M$/saison

Troy Stecher (D), Coyotes de l’Arizona, 1 an, 1,2 M$

Eric Comrie (G), Sabres de Buffalo, 2 ans, moy. 1,8 M$/saison

Frank Vatrano (A), Rangers de New York, 3 ans, 3,650 M$/saison

Dustin Tokarski (G), Penguins de Pittsburgh, 1 an, 2 volets, 750,000 $

Dakota Joshua (C), Canucks de Vancouver, 1 an, 2 volets, 750,000 $

Laurent Dauphin (C), Coyotes de l’Arizona, 1 an, 2 volets, 750,000 $

Xavier Ouellet (D), Penguins de Pittsburgh, 1 an, 2 volets, 750,000 $

Mason Marchment (A), Stars de Dallas, 4 ans, moy. 4,5 M$/saison

Colin Blackwell (C), Blackhawks de Chicago, 2 ans moy. 1,2 M$/saison

Oskar Lindblom (AD), Sharks de San José, 2 ans, moy. 2,5 M$/saison

Louis Domingue (G), Rangers de New York, 2 ans, moy. 750,000 $/saison

Jan Rutta (D), Penguins de Pittsburgh, 3 ans, moy. 2,750 M$/saison

Erik Gustavsson (D), Capitals de Washington, 1 an, 800,000 $

Marc Staal (D), Panthers de la Floride, 1 an, 750,000 $

David Rittich (G), Jets de Winnipeg, 1 an, 900,000 $