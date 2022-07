La deuxième chance de Logan Mailloux

Logan Mailloux croit avoir énormément changé et il est reconnaissant de participer à ses premières activités officielles avec le Canadien de Montréal.

Presque un an après avoir été sélectionné en fin de premier tour (31e) par le CH, le défenseur est présent au camp de développement de l'équipe.

La direction du Tricolore lui a accordé ce privilège après avoir jugé que les programmes qu'il a suivis ont fait de lui une meilleure personne.

De voir son cheminement et son développement à travers tout ça, la sincérité avec laquelle il a fait tous ces programmes, c'est remarquable, a dit le directeur du développement des joueurs du Canadien, Rob Ramage. Même hier, quand Sheldon Kennedy est venu parler dans le cadre de notre programme Respect et consentement, c'était comme si Logan avait déjà fait ce programme. Il a été un meneur dans les réponses et le groupe était très engagé. Les jeunes ont abordé le tout sérieusement.

Mailloux s'est retrouvé dans l'eau chaude pour avoir pris et partagé sans son consentement une photo d'une partenaire lors d'un acte sexuel à l’automne 2020, au moment où il jouait en Suède. La justice suédoise lui a imposé deux amendes pour ses crimes.

Quelques jours avant le repêchage de juillet 2021, Mailloux avait demandé aux équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) de ne pas le sélectionner. Il affirmait alors ne pas mériter ce privilège. La direction de l'époque du Tricolore n'a toutefois pas respecté sa demande et l’a repêché sans son consentement.

Avec les projecteurs braqués sur lui, Mailloux avait alors promis de prendre les moyens pour devenir une meilleure personne; et le Canadien s'était engagé à l'aider dans cette démarche.

J'ai participé à plusieurs démarches, des rencontres avec des thérapeutes et des professionnels, a expliqué Mailloux, mardi. J'ai suivi des cours, des formations éducatives, beaucoup de choses.

Interrogé sur la définition du consentement sexuel, l'Ontarien de 19 ans n'a pas hésité dans sa réponse.

Ça implique beaucoup de communication, il faut communiquer avec son partenaire pour déterminer ce qui est correct ou non, a-t-il dit. C'est une chose qui évolue. J'ai beaucoup appris dans les deux dernières années en traversant toutes ces étapes. Le consentement peut s'en aller n'importe quand durant un acte. Il faut que l'accord soit mutuel à chaque moment.

Il a dit ne pas avoir eu de contact avec sa victime au cours des deux dernières années, à sa demande et celle de la cour .

Mais comme je l'ai déjà dit, j'espère qu'elle comprendra que je vis avec cet incident. J'y pense tous les jours. Je vais devoir composer avec ça pour le reste de mes jours, et elle également. J'espère qu'elle comprendra à quel point je suis sincère dans mes démarches , a-t-il ajouté.

Mailloux a également souligné qu'un équivalent du programme Respect et consentement du Canadien serait utile à tous les niveaux du hockey afin d'éduquer les joueurs et d’éviter ce genre de situations.

Il espère même pouvoir devenir un meneur dans la société.

Il faudra que ça arrive au bon moment dans mon cheminement, mais j'aimerais pouvoir éduquer la prochaine génération de jeunes joueurs. Si je pouvais le faire, ce serait génial , a-t-il dit.

Logan Mailloux Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mailloux est toutefois conscient qu'il devra continuer de faire ses preuves d'ici là. Il insiste pour dire qu'il est passé à travers tout ce cheminement afin de devenir une meilleure personne, et non simplement pour décrocher un contrat de la LNH.

Logan est une bonne personne, un bon jeune. Encore une fois, s'il avait dit que ses actes n'étaient pas graves, ça, ça l’aurait été. Mais il sait que c'était grave ce qu'il a fait, a souligné l'entraîneur responsable du développement des joueurs, Francis Bouillon. Il est conscient. Il a travaillé fort avec plusieurs intervenants pour s'en sortir et devenir une meilleure personne. Quand vous le rencontrez, vous réalisez rapidement qu'il est sérieux et honnête.

Seul le temps dira si les partisans de l'équipe sont prêts à le pardonner et à l'accueillir. Autant Bouillon que Ramage ont vanté ses qualités sur la patinoire même s'il a été limité à 12 rencontres l'hiver dernier avec les Knights de London.

En rééducation à la suite d'une opération à une épaule, Mailloux ne s'est pas entraîné avec les autres joueurs au camp de développement du Canadien cette semaine au Complexe sportif Bell. Tout indique maintenant qu'il sera présent au camp des recrues du Canadien cet automne, et possiblement au camp préparatoire de l'équipe.