Deuxième essai et les buts pour Anthony Calvillo

L’ancien quart vedette sera envoyé directement dans le feu de l’action, jeudi soir, à l’occasion de la visite des Elks d’Edmonton (1-4). Derniers dans l’Ouest, ceux-ci ont récolté leur unique victoire lors de leur premier duel de la saison, à Winnipeg.

De l’aveu même de Maciocia, Calvillo n’avait probablement pas tous les outils en main durant son premier passage comme entraîneur à Montréal, mais il est à présent mieux préparé.

Il a vécu certaines expériences. À peine 12 ou 18 mois après sa retraite [comme joueur], il est devenu l’entraîneur des quarts des Alouettes, puis entraîneur des receveurs, puis coordonnateur à l’attaque , a rappelé Maciocia, qui effectuera pour sa part un retour sur les lignes de côté en tant qu’entraîneur-chef.

« Avec tous les entraîneurs-chefs qui ont dirigé l’équipe à cette époque, il n’y avait pas de stabilité. Il n’a donc pas eu le développement qu’il méritait. Il a pris du recul. Il est parti pour Toronto, où il a passé du temps avec Mark Trestman. Il est revenu à Montréal, où il a passé quelques années avec les Carabins. Il y a fait du très bon boulot comme coordonnateur à l’attaque. Il possède tout ce que le poste demande et je suis convaincu qu’il va faire une bonne job pour nous. » — Une citation de Danny Maciocia, directeur général et entraîneur-chef par intérim des Alouettes de Montréal

Mission acceptée avec modestie

Le principal intéressé, Anthony Calvillo, est reconnaissant en premier lieu envers Khari Jones, qui lui a ouvert la porte pour son deuxième séjour dans le groupe d’entraîneurs des Moineaux.

Il a aussi mentionné avoir une pensée pour son ami Byron Myles, qui se retrouve sans travail, une situation que Calvillo a lui-même connue lorsqu’il a été limogé en même temps que Trestman et Jim Popp par les Argonauts de Toronto.

Fidèle au bon joueur d’équipe qu’il a toujours été, Calvillo ne veut déjà pas prendre tout le mérite pour le plan d’action imaginé pour la relance de l’attaque des Alouettes (1-3), qui en a grand besoin.

J’ai appris de chacune de mes expériences. J’ai parfois découvert des concepts qui m’étaient totalement étrangers. Même si je suis celui qui portera les écouteurs sur le bord du terrain, c’est en groupe que nous avons organisé nos jeux au sol, notre attaque aérienne. C’est en équipe que nous établirons nos plans de match , a expliqué Calvillo.

Invité à décrire les aspects de l’attaque montréalaise qui ont le plus besoin d’amour, Calvillo a souligné le fait que les Alouettes sont au dernier rang de la Ligue canadienne dans des situations de deuxième essai et plus de sept verges à franchir.

Il a aussi mentionné qu’il était important d’améliorer le jeu à l’intérieur de la zone rouge, c'est-à-dire à moins de 20 verges de la ligne des buts adverses.

« Nous avons déterminé que les défenses adverses n’étaient pas la raison de nos insuccès, mais que nos propres petites erreurs étaient plutôt en cause. Comme l’a souligné coach Maciocia, il faut être rapides, mais il faut surtout être réfléchis dans nos actions. » — Une citation de Anthony Calvillo, coordonnateur à l'attaque des Alouettes de Montréal

Avant d’arpenter les lignes de côté, jeudi, l’ancien no 8 aura l’occasion de se remémorer l’un des grands chapitres de sa carrière en renouant avec plusieurs de ses coéquipiers qui ont participé avec lui à la conquête de la Coupe Grey, en 2002.

Avant que la foule ait l’occasion de les applaudir, Calvillo, Ben Cahoon, Bruno Heppell, Uzooma Okeke, Sylvain Girard, Scott Flory, Stefen Reid, Pat Woodcock et Jim Popp auront eu l’occasion de partager un souper, mercredi, dans un restaurant du centre-ville.

Danny Maciocia parle du choix d'Anthony Calvillo comme coordonnateur offensif et du match de jeudi face à Edmonton.

Changement à surveiller

À la suite du congédiement de Tre Watson, il semble que Tyrell Richard pourrait obtenir un premier départ à la position de secondeur.

Premier choix des Alouettes au repêchage 2022 de la LCF, Richard n’a eu que peu d’occasions de jouer à cette position depuis le début de la saison, si ce n’est que pour des remplacements à la suite de blessures.

Qu’à cela ne tienne, Richard se sent prêt à se donner à fond en sachant que la dimension du terrain et la vitesse d’exécution du jeu canadien représentent ses plus grands défis d’adaptation.

Derrière lui, le demi défensif Marc-Antoine Dequoy a dit avoir pleinement confiance dans le talent et les aptitudes physiques de son jeune coéquipier issu des méthodes des Orangemen de Syracuse dans la NCAA.

Watson, par ailleurs, pourrait bien affronter son ancienne équipe jeudi puisque les Elks l'ont embauché dès le lendemain de son départ des Alouettes.