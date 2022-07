Tiger Woods à St. Andrews peut-être pour une dernière fois

Associated Press

Associated Press

Il ne sait simplement pas si ce sera pour cette année, ou pour toujours.

Qui sait? , a questionné Woods mardi, en refusant de s'avancer sur son avenir dans le golf professionnel. L'Omnium britannique risque de mettre au moins quatre ans avant de retourner au vieux parcours, sinon plus.

Woods est âgé de 46 ans et il a toute une quincaillerie -- ce sont les mots qu'il a employés -- dans la jambe droite, un souvenir de son accident de la route survenu en février 2021.

Je ne sais pas -- si c'est aussi long -- si je serai en mesure de performer à ce niveau-là (lorsque l'Omnium britannique sera de retour à St. Andrews), a commencé Woods. C'est également l'une des raisons pour lesquelles je voulais absolument participer à cet Omnium britannique. J'ignore où en sera ma carrière à ce moment-là. Je ne pourrai plus jamais participer à un calendrier complet. Mon corps ne me le permet plus.

« J'ignore combien de fois je pourrai encore participer à l'Omnium britannique ici à St. Andrews, mais je voulais être ici. C'est ici que tout a commencé en 1995, et si ça se termine ici en 2022, alors soit. Sinon, tant mieux. Si j'obtiens une autre chance de jouer (à l'Omnium britannique), alors ce serait bien. Mais rien n'est garanti. » — Une citation de Tiger Woods

Et rien n'est laissé au hasard.

À ses deux derniers tournois majeurs cette saison, au Tournoi des maîtres et au Championnat de la PGA, Woods n'a disputé que 27 trous à l'entraînement avant la première ronde.

Il a joué à Ballybunion, en Irlande, avec Rory McIlroy la semaine dernière. Il a marché 18 trous avec un cocheur et un fer droit samedi soir à St. Andrews. Il a ensuite joué 18 trous le lendemain, puis neuf supplémentaires les deux jours suivants.

Ajoutez les quatre autres dans le cadre d'une compétition amicale, et c'est plus qu'à ses deux derniers tournois majeurs combinés.

Woods ne blaguait pas lorsqu'il a déclaré qu'il ne raterait pour rien au monde l'Omnium britannique à St. Andrews, la 150e édition du plus vieux tournoi de golf au monde. Il a gagné deux des trois titres de sa carrière à l'Omnium britannique sur le vieux parcours.

Hier, pendant ces quatre trous, il bougeait mieux que lors de nos dernières rencontres, a admis McIlroy qui a participé à la "Compétition des Champions" avec Woods lundi. C'était beau à voir. Et son élan... son élan et son contact avec la balle ne seront pas un enjeu. C'est la marche qui risque de l'être. Mais il semblait se déplacer avec aisance.

Il y a eu si peu de précipitations en Écosse que Woods a mentionné que les allées sont plus rapides que les verts. Le vent a été particulièrement brutal mardi, plus que le reste de la semaine, et l'humidité peut être un piège.