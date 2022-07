EN DIRECT : L’épreuve féminine du marathon aux mondiaux d'Eugene

Dès 9 h 15 (HAE), assistez à cette quatrième journée de compétitions qui commence avec le marathon chez les femmes.

À compter de 20 h, en compagnie de Michel Chabot et de Nils Oliveto, voyez les finales du saut en hauteur et du 3000 m steeple chez les hommes et du triple saut et du 1500 m chez les femmes.

Horaire des compétitions du jour Marathon et séance de l'après-midi 9 h 15 : Marathon - Femmes

12 h 35 : Heptathlon - Femmes - Saut en longueur

13 h 55 : Heptathlon - Femmes - Lancer du javelot Séance du soir 20 h 05 : 200 m - Hommes - Qualifications

20 h 10 : Lancer du disque - Femmes - Qualifications

20 h 45 : Saut en hauteur - Hommes - Finale

21 h 00 : 200 m - Femmes - Qualifications

21 h 20 : Triple saut - Femmes - Finale

21 h 35 : Lancer du disque - Femmes - Qualifications

21 h 55 : Heptathlon - Femmes - 800 m

22 h 20 : 3000 m steeple - Hommes - Finale

22 h 50 : 1500 m - Femmes - Finale